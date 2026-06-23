Nije važno samo šta jedete, nego i kako kombinujete namirnice. Učinak hidratacije voća i povrća možete pojačati ako ih spojite s hranom koja sadrži proteine ili zdrave masnoće. Jedan od najboljih primera je salata od lubenice i feta sira.

"Lubenica sadrži više od 90 posto vode, vitamin C i likopen, snažan antioksidans važan za zdravlje kože i srca. U kombinaciji s feta sirom dobijate i proteine te natrijum, jedan od elektrolita koje telo gubi znojenjem. To je zapravo prirodna sportska kombinacija", objašnjava Bigs.

Međutim, među zvezdama letnje ishrane je krastavac, koji se sastoji od oko 95 odsto vode.

"Krastavac pomaže u održavanju hidratacije, a istovremeno osigurava kalijum, važan mineral koji učestvuje u regulaciji ravnoteže tečnosti u organizmu. Možete ga dodati salatama, sendvičima ili čak vodi za osvežavajući napitak tokom dana", savetuje Bigs.

Za ljubitelje slatkog, jagode su odličan izbor. "Osim što sadrže puno vode, bogate su vitaminom C i antioksidansima koji pridonose zdravlju kože i imuniteta. Istovremeno osvežavaju i opskrbljuju organizam vrednim hranljivim materijama", kaže.

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