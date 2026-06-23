Sara Džesika Parker obeležila je 17. rođendan svojih ćerki bliznakinja, Marion Lorete Elvel Broderik i Tabite Hodž Broderik.

Tim povodom je u ponedeljak na Instagramu podelila niz rijetkih fotografija svojih kćeri te im posvetila emotivnu poruku u kojoj je istakla koliko se divi devojkama koje odrastaju.

"22. juna 2009.", započela je Parker objavu. "Danas imate 17 godina. Mudre ste. Dobre. Srećne. Predivno pronalazite svoj put. Duhovite ste. Odane prijateljice. Voljene kćeri. Srećan rođendan, drage Loreta i Tabita. Uz divljenje i svu moju ljubav. Mama", dodala je glumica.

Parker i njen suprug Metju Broderik, s kojim ima i sina Džejmsa Vilkija, decu uglavnom drže podalje od javnosti. Ipak, glumica je tokom godina povremeno delila poneki detalj iz njihovog života.

Glumica o vaspitanju bliznakinja

Zvezda serije "I tek tako..." je govorila o kćerima tokom gostovanja u emisiji "Jenna and Friends" u travnju 2025., gde je pričala o tome kako je odgajati tinejdžerke. "Mislim da postoji pomalo nepravedna predrasuda o tinejdžerkama bliznakinja", rekla je Parker. "Moje su mi stvarno divne."

Pohvalila je njihove ličnosti te voditeljima Dženi Buš Hager i Džastinu Silvesteru rekla da voli provoditi vreme s njima. "Stvarno uživam u njihovom društvu. Jako su zanimljive", rekla je. "Uopšteno, vrlo su ljubazne i znatiželjne."

Bliske, ali različite

Glumica je i ranije govorila o bliskom odnosu svojih kćeri. U intervjuu za People 2018. otkrila je da su bliznakinje vrlo povezane, ali da imaju različite ličnosti i interese. "Jako su odane jedna drugoj, ali znaju reći: ‘Treba mi malo vremena bez nje’", rekla je tada Parker. "Tabita se može satima igrati sama. Loreti uvek treba društvo."

Emotivna posveta na Zlatnim globusima

Parker je ranije ove godine odala počast svojoj deci i tokom govora zahvale pri preuzimanju nagrade Carol Burnett na Zlatnim globusima .

"Porodica koju smo stvorili. Našem divnom Džejmsu Vilkiju, Loreti i Tabiti, o Bože", rekla je Parker. "Volim vas jako duboko i divim se osobama u koje izrastate. Svaki dan, i kod kuće i na poslu, želim vas učiniti ponosnima."

Video: