Letovanje u Grčkoj za mnoge je sinonim za savršen odmor, kristalno čisto more, plaže i uživanje bez stresa. Ipak, stručnjaci upozoravaju da more krije i opasnosti o kojima turisti retko razmišljaju - a susret sa pojedinim morskim vrstama može veoma brzo da pokvari odmor.
Pored gužvi na plažama, borbe za ležaljke i sve viših cena, poslednjih godina sve više pažnje privlače otrovne i invazivne morske vrste koje su primećene u grčkim vodama.
Otrovne ribe koje vrebaju u plićaku
Jedna od najopasnijih vrsta je riba poznata kao lagokefalos, odnosno riba-napuhnjača. Ova vrsta sadrži snažan neurotoksin i njena konzumacija može biti izuzetno opasna, čak i smrtonosna.
Iako ne ubrizgava otrov pri ugrizu, njena snažna vilica može izazvati ozbiljne povrede i duboke rane.
Ako dođe do povrede, stručnjaci savetuju da:
- ranu odmah isperete čistom vodom i sapunom
- zaustavite krvarenje pritiskom
- što pre potražite lekarsku pomoć
Poseban oprez potreban je i zbog ribe pauka (drakene), koja se često zakopava u pesku i gotovo je nemoguće primetiti.
Njene otrovne bodlje mogu izazvati:
- jak bol
- otok
- vrtoglavicu
- mučninu
Kod uboda se preporučuje primena toplote na povređeno mesto, jer se otrov razgrađuje na visokim temperaturama. Ipak, odlazak kod lekara je obavezan.
Meduze i morski ježevi - česta letnja neprijatnost
Ubodi meduza takođe su među najčešćim problemima tokom leta.
Ako vas opeče meduza:
- isperite mesto morskom vodom
- nikako ne koristite slatku vodu
- pažljivo uklonite ostatke žarnika sa kože
- sklonite se sa sunca
Lekarska pomoć je preporučljiva ako bol ili otok ne prolaze.
Probleme često prave i morski ježevi, čije bodlje lako ostaju zabodene u koži.
U tom slučaju važno je:
- dezinfikovati mesto uboda
- pažljivo ukloniti bodlje ako su plitko zabodene
- javiti se lekaru ako su povrede dublje
Stručnjaci poručuju da panici nema mesta, ali oprez je neophodan. Većina ovih situacija može da se izbegne pažljivim ulaskom u more, nošenjem obuće za vodu i dodatnim oprezom na stenovitim i peščanim plažama.
Jedno pravilo važi za sve: gledajte gde gazite - i odmor će ostati bezbrižan.
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