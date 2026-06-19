Letovanje u Grčkoj za mnoge je sinonim za savršen odmor, kristalno čisto more, plaže i uživanje bez stresa. Ipak, stručnjaci upozoravaju da more krije i opasnosti o kojima turisti retko razmišljaju - a susret sa pojedinim morskim vrstama može veoma brzo da pokvari odmor.

Pored gužvi na plažama, borbe za ležaljke i sve viših cena, poslednjih godina sve više pažnje privlače otrovne i invazivne morske vrste koje su primećene u grčkim vodama.

Otrovne ribe koje vrebaju u plićaku

Jedna od najopasnijih vrsta je riba poznata kao lagokefalos, odnosno riba-napuhnjača. Ova vrsta sadrži snažan neurotoksin i njena konzumacija može biti izuzetno opasna, čak i smrtonosna.

Iako ne ubrizgava otrov pri ugrizu, njena snažna vilica može izazvati ozbiljne povrede i duboke rane.

Ako dođe do povrede, stručnjaci savetuju da:

ranu odmah isperete čistom vodom i sapunom

zaustavite krvarenje pritiskom

što pre potražite lekarsku pomoć

Poseban oprez potreban je i zbog ribe pauka (drakene), koja se često zakopava u pesku i gotovo je nemoguće primetiti.

Njene otrovne bodlje mogu izazvati:

jak bol

otok

vrtoglavicu

mučninu

Kod uboda se preporučuje primena toplote na povređeno mesto, jer se otrov razgrađuje na visokim temperaturama. Ipak, odlazak kod lekara je obavezan.

Meduze i morski ježevi - česta letnja neprijatnost

Ubodi meduza takođe su među najčešćim problemima tokom leta.

Ako vas opeče meduza:

isperite mesto morskom vodom

nikako ne koristite slatku vodu

pažljivo uklonite ostatke žarnika sa kože

sklonite se sa sunca

Lekarska pomoć je preporučljiva ako bol ili otok ne prolaze.

Probleme često prave i morski ježevi, čije bodlje lako ostaju zabodene u koži.

U tom slučaju važno je:

dezinfikovati mesto uboda

pažljivo ukloniti bodlje ako su plitko zabodene

javiti se lekaru ako su povrede dublje

Stručnjaci poručuju da panici nema mesta, ali oprez je neophodan. Većina ovih situacija može da se izbegne pažljivim ulaskom u more, nošenjem obuće za vodu i dodatnim oprezom na stenovitim i peščanim plažama.

Jedno pravilo važi za sve: gledajte gde gazite - i odmor će ostati bezbrižan.