Letovanje u Grčkoj za mnoge je sinonim za savršen odmor, kristalno čisto more, plaže i uživanje bez stresa. Ipak, stručnjaci upozoravaju da more krije i opasnosti o kojima turisti retko razmišljaju - a susret sa pojedinim morskim vrstama može veoma brzo da pokvari odmor.

Pored gužvi na plažama, borbe za ležaljke i sve viših cena, poslednjih godina sve više pažnje privlače otrovne i invazivne morske vrste koje su primećene u grčkim vodama.

Otrovne ribe koje vrebaju u plićaku

Jedna od najopasnijih vrsta je riba poznata kao lagokefalos, odnosno riba-napuhnjača. Ova vrsta sadrži snažan neurotoksin i njena konzumacija može biti izuzetno opasna, čak i smrtonosna.

Iako ne ubrizgava otrov pri ugrizu, njena snažna vilica može izazvati ozbiljne povrede i duboke rane.

Ako dođe do povrede, stručnjaci savetuju da:

  • ranu odmah isperete čistom vodom i sapunom
  • zaustavite krvarenje pritiskom
  • što pre potražite lekarsku pomoć

Poseban oprez potreban je i zbog ribe pauka (drakene), koja se često zakopava u pesku i gotovo je nemoguće primetiti.

Njene otrovne bodlje mogu izazvati:

  • jak bol
  • otok
  • vrtoglavicu
  • mučninu

Kod uboda se preporučuje primena toplote na povređeno mesto, jer se otrov razgrađuje na visokim temperaturama. Ipak, odlazak kod lekara je obavezan.

Meduze i morski ježevi - česta letnja neprijatnost

Ubodi meduza takođe su među najčešćim problemima tokom leta.

Ako vas opeče meduza:

  • isperite mesto morskom vodom
  • nikako ne koristite slatku vodu
  • pažljivo uklonite ostatke žarnika sa kože
  • sklonite se sa sunca

Lekarska pomoć je preporučljiva ako bol ili otok ne prolaze.

Probleme često prave i morski ježevi, čije bodlje lako ostaju zabodene u koži.

U tom slučaju važno je:

  • dezinfikovati mesto uboda
  • pažljivo ukloniti bodlje ako su plitko zabodene
  • javiti se lekaru ako su povrede dublje

Stručnjaci poručuju da panici nema mesta, ali oprez je neophodan. Većina ovih situacija može da se izbegne pažljivim ulaskom u more, nošenjem obuće za vodu i dodatnim oprezom na stenovitim i peščanim plažama.

Jedno pravilo važi za sve: gledajte gde gazite - i odmor će ostati bezbrižan.