Brak Kim Kardašijan i bivšeg NBA košarkaša Krisa Hamfriza trajao je svega 72 dana, ali je ostao upamćen kao jedan od najkraćih i najpraćenijih u Holivudu.

Njihovo venčanje iz 2011. godine privuklo je više od 10 miliona gledalaca, a raskošna ceremonija u Kaliforniji navodno je koštala oko 10 miliona dolara. Ipak, samo nešto više od dva meseca kasnije usledio je razvod koji je punio naslovne strane širom sveta.

Godinama kasnije, Hamfriz je priznao da nije bio svestan koliko će mu se život promeniti nakon veze sa Kim Kardašijan. "Bio sam prilično naivan kada je reč o tome koliko će mi se život promeniti. Najviše me pogađa kada ljudi tvrde da je naš brak bio lažan," napisao je u eseju za „The Players' Tribune“.

Istakao je da je njihova veza bila iskrena, uprkos tome što je prikazana u rijaliti programu „Keeping Up with the Kardashians“.

Danas, 41-ogodišnji Kris Hamfriz vodi znatno mirniji život. Nakon 13 sezona u NBA ligi, tokom kojih je nastupao za nekoliko timova, 2017. godine završio je profesionalnu košarkašku karijeru.

Posle toga se posvetio preduzetništvu i danas je suvlasnik franšize popularnog lanca restorana „Dave's Hot Chicken“. Hamfriz je više puta istakao da mu život van medijske pažnje više prija.

Njegov posao se uspešno razvija, a prošle godine potpisao je ugovor o otvaranju još 30 restorana. Na društvenim mrežama uglavnom deli fotografije novih lokacija i poslovnih uspeha.

Prema dostupnim informacijama, Kris Hamfriz trenutno nije u vezi i retko govori o braku sa Kim Kardašijan, koji je zvanično okončan 2013. godine.

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