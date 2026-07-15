Suva koža na petama može narušiti izgled stopala, ali jednostavna rutina od svega nekoliko minuta može pomoći da ona ponovo budu meka, glatka i negovana.

Tokom toplijih dana stopala su češće izložena suncu, suvom vazduhu, hodanju u otvorenoj obući i drugim spoljnim faktorima. Zbog toga koža na petama može postati gruba, isušena i sklona pucanju.

Nema potrebe za skupim tretmanima, jer se rešenje često nalazi u pravilnoj kućnoj nezi. Uz nekoliko jednostavnih koraka moguće je omekšati kožu i vratiti stopalima zdrav i uredan izgled.

Prvi korak je kupka koja omekšava kožu.

U lavor sipajte toplu vodu i potopite stopala na 10 do 15 minuta. Za još bolji efekat možete dodati nekoliko kašika krupne morske soli, koja pomaže da se zadebljala koža omekša i pripremi za naredne korake nege.

Važno je da voda bude prijatno topla, a ne previše vrela, kako ne bi došlo do dodatnog isušivanja kože.

Ne uklanjajte previše zadebljale kože.

Nakon kupke pažljivo osušite stopala, a zatim nežno pređite turpijom za pete preko delova na kojima je koža grublja i zadebljana.

Jedna od najčešćih grešaka jeste preterano uklanjanje kože sa peta. Agresivno trljanje i skidanje velikih količina zadebljanja može imati suprotan efekat, jer koža tada pokušava da se zaštiti stvaranjem novog, debljeg sloja.

Završni korak je dubinska hidratacija.

Nakon uklanjanja zadebljale kože nanesite bogatu kremu za stopala sa sastojcima poput uree, glicerina. Ovi sastojci pomažu koži da zadrži potrebnu vlagu, postane mekša i izgleda negovanije.

Za dodatni efekat, nakon nanošenja kreme obujte pamučne čarape i ostavite preparat da deluje tokom noći.

Ukoliko nemate posebnu kremu namenjenu nezi stopala, možete koristiti i bogatu hidratantnu kremu, uz tanak sloj vazelina koji pomaže u sprečavanju gubitka vlage iz kože.

Koliko često treba ponavljati tretman?

Ako su pete veoma suve i ispucale, negu možete ponavljati jednom do dva puta nedeljno. Kada se stanje poboljša, dovoljno je održavati rutinu jednom u sedam do deset dana.

Mala svakodnevna navika, poput nanošenja kreme nakon tuširanja, može pomoći da stopala ostanu meka, glatka i negovana tokom cele godine.

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