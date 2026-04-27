Puževi u bašti mogu napraviti veliku štetu na cveću i povrću, pa se sve više traže prirodna i bezbedna rešenja umesto hemije. Jedan od popularnih trikova je korišćenje običnog kukuruznog brašna, koje se smatra jednostavnim, jeftinim i efikasnim načinom za njihovo uklanjanje.

Ideja je da se brašno stavi u malu posudu ili teglu i postavi blizu biljaka koje su ugrožene. Puževe privlači miris, ali ga njihov organizam ne može svariti, pa se na taj način uklanjaju iz bašte. Postupak se ponavlja nekoliko dana dok se njihova pojava ne smanji.

Pored ovog načina, koriste se i druge prirodne barijere poput usitnjenih ljuski od jaja, koje im otežavaju kretanje, kao i talog kafe koji ih odbija mirisom. Kombinacijom ovih metoda može se zaštititi bašta bez štete po zemlju i biljke.

Efikasna je i so, ali se ne preporučuje jer može trajno oštetiti zemljište i biljke, za razliku od prirodnih alternativa koje su bezbednije za ekosistem.