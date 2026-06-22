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Razbijen mit o kasnoj večeri: Ako ste gladni, slobodno jedite i u ponoć, ostaćete zdravi i nećete se gojiti, ako vodite računa o jednom

Nije primećena nikakva razlika u gubitku kilograma kod onih koji su većinu svojih kalorija pojeli ranije u odnosu na one koji su jeli kasnije tokom dana

Autor:  Slobodanka Ćorić
22.06.2026.11:23
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Razbijen mit o kasnoj večeri: Ako ste gladni, slobodno jedite i u ponoć, ostaćete zdravi i nećete se gojiti, ako vodite računa o jednom
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Vremenski ograničeno konzumiranje hrane, pri kojem se jedenje ograničava na određene sate u danu, nije uticalo na gubitak kilograma kod odraslih sa prekomernom težinom, pokazalo je istraživanje koje je sprovela organizacija American Heart Association.

Osobe su u eksperimentu, koji je trajao 12 nedelja, jele istu zdravu, unapred pripremljenu hranu – međutim, jedna grupa je veći deo kalorija pojela pre 13 časova svakog dana, naspram druge grupe koja je pojela 50 odsto kalorija posle 17 časova.

"Dugo smo se pitali da li vreme u koje neko jede tokom dana utiče na način na koji telo koristi i skladišti energiju", rekla je autorka studije Nisa M. Marutur, vanredna profesorka medicine, epidemiologije i nege na Univerzitetu Džon Hopkins u Baltimoru.

"Većina prethodnih studija nije kontrolisala broj kalorija, pa nije bilo jasno da li su ljudi koji su jeli ranije samo jeli manje kalorija. U ovoj studiji jedino što smo promenili bilo je doba dana u kome jedu", naglasila je.

Marutur i kolege pratili su 41 odraslu osobu sa prekomernom težinom u 12-nedeljnom istraživanju. Većina učesnika (90%) bile su gojazne osobe sa dijabetesom i prosečne starosti 59 godina. Dvadeset i jedna odrasla osoba sledila je vremenski ograničen način ishrane, ograničavajući jelo na određene sate u danu i pojela 80 odsto kalorija pre 13 časova.

Preostalih dvadeset učesnika jelo je u uobičajeno vreme tokom 12-časovnog prozora, konzumirajući polovinu dnevnih kalorija posle 17 sati, tokom čitavih 12 nedelja. Svi učesnici su jeli iste unapred pripremljene, zdrave obroke predviđene za studiju. Težina i krvni pritisak izmereni su na početku studije; zatim na 4 nedelje, 8 nedelja i 12 nedelja.

Analiza je otkrila da su ljudi u obe grupe izgubili kilograme i smanjili krvni pritisak bez obzira na to kada su jeli.

"Mislili smo da će vremenski ograničena grupa izgubiti više na težini. Ipak, to se nije dogodilo. Nismo primetili nikakvu razliku u gubitku kilograma kod onih koji su većinu svojih kalorija pojeli ranije u odnosu na kasnije tokom dana. Nismo videli ni efekte na krvni pritisak", rekla je autorka.

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