Godinama se verovalo da su plastične daske za sečenje higijenskije od drvenih. Glatke su, lako se peru i mogu da se stave u mašinu za sudove, dok su drvene mnogi smatrali leglom bakterija zbog sitnih pukotina i ogrebotina. Međutim, novija mikrobiološka istraživanja pokazala su da stvari nisu baš tako jednostavne.

Zašto plastika nije uvek bolji izbor?

Svaki put kada sečete meso, povrće ili hleb, nož ostavlja sitne rezove na plastičnoj dasci. Vremenom se u tim mikroskopskim žlebovima zadržavaju vlaga, ostaci hrane i bakterije koje je veoma teško potpuno ukloniti, čak i nakon temeljnog pranja.

Stručnjaci upozoravaju da se u oštećenim plastičnim daskama mogu zadržavati bakterije poput salmonele i bakterije Ešerihija koli (E. coli), posebno ako su ogrebotine duboke.

Drvo ima prirodnu zaštitu

Za razliku od plastike, drvo poseduje prirodna antibakterijska svojstva. Njegova vlakna i pore upijaju vlagu i mikroorganizme, pa bakterije ostaju zarobljene u unutrašnjosti drveta, gde nemaju uslove za razmnožavanje i vremenom uginu.

Pojedine vrste drveta, poput hrasta, sadrže i prirodne materije, tanine, koje dodatno usporavaju razvoj bakterija i deluju kao prirodna zaštita.

Da li to znači da drvenu dasku ne treba prati?

Naravno da ne. Bez obzira na materijal, dasku posle sečenja sirovog mesa ili ribe treba dobro oprati toplom vodom i deterdžentom, a zatim ostaviti da se potpuno osuši.

Stručnjaci preporučuju da u kuhinji imate najmanje dve daske, jednu za sirovo meso i ribu, a drugu za voće, povrće i hleb. Tako se smanjuje rizik od prenošenja bakterija sa jedne namirnice na drugu.

Kada je vreme za novu dasku?

Bilo da je drvena ili plastična, dasku treba zameniti čim se na njoj pojave duboke ogrebotine, pukotine ili oštećenja koja više nije moguće dobro očistiti.

Drvene daske zahtevaju nešto pažljivije održavanje, ne bi trebalo dugo da stoje u vodi niti da se suše pored izvora toplote kako ne bi ispucale. Ipak, istraživanja pokazuju da, uz pravilnu negu, mogu biti čak i bezbedniji izbor od plastičnih kada je reč o razmnožavanju bakterija.