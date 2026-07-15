Ako postoji jedan model obuće koji uspeva da spoji eleganciju, udobnost i ženstvenost, onda su to sandale sa punom petom. Nije ni čudo što ih ovog leta viđamo svuda - od gradskih ulica, preko letnjih terasa, pa sve do večernjih izlazaka uz more.

Znate onaj osećaj kada obujete cipele koje vam odmah poprave držanje, izduže noge, a pritom možete da hodate satima? E, upravo to rade sandale sa punom petom. Zato ih mnoge žene biraju pre štikli u kojima posle pola sata jedva čekate da sednete.

Izgledaju luksuzno, a nose se bez muke

Ono što mi se posebno dopada jeste što uz njih gotovo da ne možete da pogrešite. Odlično izgledaju uz lanenu haljinu, široke pantalone, farmerke, pa čak i običan šorts i belu košulju. Za nekoliko sekundi obična kombinacija izgleda mnogo skuplje i elegantnije.

Ako ste niže građe, dobićete nekoliko centimetara visine bez osećaja da hodate na štulama. Ako ste visoki, figura će izgledati još izduženije i skladnije.

Ovo su modeli koji će se najviše nositi

Ovog leta posebno se izdvajaju:

sandale od prirodne kože u bež i konjak nijansama,

modeli od pletenog rafije koji odišu mediteranskim stilom,

crne sandale sa punom petom koje idu uz gotovo sve,

modeli sa kaišićima oko članka koji dodatno naglašavaju noge,

bele i krem varijante koje savršeno pristaju uz preplanuli ten.

Zašto ih žene obožavaju posle 40. i 50. godine?

Iskreno, posle određenih godina udobnost postaje jednako važna kao izgled. Više ne želimo da trpimo bol samo da bismo izgledale lepo.

Sandale sa punom petom pružaju stabilnost, stopalo je mnogo sigurnije nego u klasičnim štiklama, a noge se mnogo manje umaraju. Uz to, daju onu dozu elegancije zbog koje ćete izgledati sređeno čak i kada na sebi imate najjednostavniju letnju haljinu.

Jedan par koji rešava celu sezonu

Ako ovog leta planirate da kupite samo jedan novi par obuće, neka to budu kvalitetne sandale sa punom petom. Nosićete ih na posao, u šetnju, na letovanje, svadbe i večernje izlaske.

To je onaj komad garderobe koji nikada ne izlazi iz mode, a svaku kombinaciju podigne na viši nivo. Ponekad je dovoljan samo jedan dobar par sandala da se osećate lepo, samouvereno i, zašto da ne, kao prava boginja stila.