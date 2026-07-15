Kupaći kostim je dizajniran za sunce, more i bazen, a upravo su to elementi koji ga najbrže uništavaju. So, hlor, kreme za sunčanje i UV zraci neumoljivo napadaju osetljiva vlakna, uzrokujući bleđenje boje, gubitak oblika i propadanje elastičnosti.

Ipak, uz nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka, kupaći kostim može zadržati izgled novog proizvoda tokom nekoliko sezona. Rešenje nije u skupim sredstvima, već u pravilnoj rutini koja počinje odmah nakon izlaska iz vode.

Ispiranje je važnije od pranja

Najvažniji savet za očuvanje kupaćeg kostima jeste ispiranje u hladnoj, čistoj vodi odmah nakon svakog nošenja. Ovaj korak, koji traje svega 30 sekundi, ključna je navika u očuvanju tkanine, piše Martha Stewart.

Hlor je moćan oksidans koji direktno napada molekularnu strukturu elastana, vlakna koje kostimu daje rastegljivost. Čak i kada se kostim osuši, ostaci hlora nastavljaju delovati. Slično je i s morskom solju; kako se suši, kristali soli deluju kao mikroskopski brusni papir koji mehanički oštećuje vlakna iznutra. Ispiranjem se te agresivne materije uklanjaju pre nego što stignu naneti trajnu štetu.

Mokar kupaći kostim nikada se ne sme ostavljati satima u zatvorenoj plastičnoj kesi. Toplina i vlaga stvaraju idealno okruženje za razvoj bakterija i buđi, ali i ubrzavaju hemijske reakcije koje uništavaju materijal.

Ručno pranje kao idealna metoda

Iako se mašinsko pranje čini praktičnim, ručno pranje je daleko najbolja opcija za dugovečnost kupaćeg kostima, pogotovo za modele s umecima, žicom ili ukrasnim detaljima.

Proces je brz i jednostavan. Potrebno je napuniti lavabo ili lavor hladnom vodom jer topla voda može trajno opustiti elastinska vlakna. Dodaje se tek nekoliko kapi blagog tekućeg deterdženta za osetljiv veš. Kostim se potom potopi i ostavi da se natapa desetak do 15 minuta kako bi deterdžent otopio ostatke masnoća od krema za sunčanje i telesnih ulja. Zatim se nežno stiska poput sunđera, bez grubog trljanja ili uvijanja koje lomi elastična vlakna. Na kraju ga je potrebno temeljno isprati pod mlazom hladne vode dok ne nestane i zadnji trag pene.

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