Ovako Kinezi seku lubenicu za 10 sekundi: Nema ono - prvo je iseku na pola, pa na kriške, nego odmah iseku na kockicePrethodna vest
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Kakve japanke, kakve sandale, one su ultimativni hit leta 2026. godine: Em su trendi, em udobne, kao stvorene za vrele ulice
Postale su najveći letnji hit 2026. godine, a nose se i na bosu nogu i uz čarape, kao spoj udobnosti i street style estetike.
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