Kakve japanke, kakve sandale - leto 2026. godine ima potpuno drugačijeg favorita.

Klompe su se vratile na velika vrata i postale komad koji se nosi i na bosu nogu i uz čarape, bez modnih pravila i ograničenja.

Ono što ih izdvaja jeste spoj udobnosti i trendi izgleda. Stabilan đon, prepoznatljiva forma i opušten dizajn čine ih idealnim izborom za vrele gradske ulice, gde se moda i praktičnost najčešće sudaraju.

Ove sezone klompe se više ne vezuju samo za kuću ili baštu, već su postale su deo street style estetike. Nose se uz lepršave haljine, šorts, farmerke, ali i minimalističke letnje kombinacije, dok ih modni insajderi podjednako kombinuju sa golim stopalom ili vidljivim čarapama u boji.

Upravo ta sloboda kombinovanja učinila ih je jednim od najtraženijih komada sezone. Jednostavne, ali efektne, klompe su dokaz da udobnost više nije suprotna modi, već je njen deo.