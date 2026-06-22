OVAN

Posao

Ovnovi su prilično racionalni, pragmatični, organizovani i vredni. Imaju jasno isplanirane ciljeve i do njih stižu upornošću. Međutim, oblast finansija nije najbolje prikazana. U slučaju da ih zanima uzimanje kredita, pozajmice, nalaženje sponzora neće imati sreće tj. njihova potraga za finansijskom pomoći neće uroditi plodom. Zbog toga će Ovnovi odustati od te ideje i osloniti se na sopstvene snage kada je novac u pitanju. Povoljna je nedelja za kraća službena putovanja i sastanke i u tim oblastima Ovnovi će biti uspešni. Pojedini Ovnovi neće biti zadovoljni oblašću karijere i ozbiljno će razmišljati o prekidu radnog odnosa. U suštini bukvalno su korak od te odluke.

Ljubav

Oblast ljubavi je zanimljivo prikazana. Slobodne Ovnove očekuje komunikacija i susret sa bivšim partnerom. S obzirom da emocije postoje kod obe osobe doći će do spontanog nastavka veze. Ukoliko su već u vezi Ovnove očekuje razgovor sa partnerom i razjašnjenje neke situacije koja partneru ne da mira. U svakom slučaju, Ovnovi su fokusirani na nešto iz prošlosti, bivšeg partnera ili neki stari problem koji treba da reše, a rešiće ga sigurno, što će dovesti do stabilizacije odnosa sa partnerom. Ovan u ovom periodu na prilično ozbiljan način posmatra vezu, ima veće očekivanja i želi da odnos bude stabilan i da traje. Pojedini Ovnovi razmišljaće i o braku.

Zdravlje

Na polju zdravlja Ovnove mogu da muče samo hronični zdravstveni problemi kojima su skloni u ovom periodu. Za Ovnove je jako bitno da se čuvaju hladnoće, da ne dozvole sebi da hladnoća negativno utiče na njihovo zdravlje. Sinusi su osetljivi, kao i bubrezi, a moguća je i pojava reume. Neke od navedenih zdravstvenih tegova Ovnovi mogu da izbegnu. Potencijalni problem je to što svi problemi nastali u ovom periodu imaju mogućnost da traju duži vremenski period. Znači, prevencija je ključ dobrog zdravlja. Ovnovi mogu imati probleme i sa kostima, kožom i zubima. Ukoliko imaju pesak ili kamenje u žučnoj kesi neophodno je da povedu računa o ishrani.

BIK

Posao

Kada je posao u pitanju potrebno je da Bikovi budu oprezni. Oni su toliko optimistični i imaju očekivanja koja nisu realna. Početkom nedelje mogući su poslovni sastanci i kraća putovanja. Bikovi će pričati priče koje nije zasnovane na činjenicama. Oni mogu ili zaista da veruju u priče koje pričaju ili će svesno da pričaju stvari koje nemaju veze sa istinom. Ovakav odnos prema poslovnim partnerima može skupo da ih košta. Partner će ili da dobro proveri priču Bika ili će u slučaju početka zajedničkog posla da uvidi da nije sve onako kako im je Bik obećao. Za Bikove je najbolje da se drže činjenica, jer u protivnom mogu da izgube poslovne saradnike od kojih im zavise posao i egzistencija.

Ljubav

Oblast ljubavi je odlično prikazana. Bikovi su ili u vezi ili samo što nisu ušli u vezu. U svakom slučaju, aktivirana je oblast komunikacije. To znači da imaju redovnu komunikaciju i da im predstoje susreti sa voljenom osobom. Emocije Bika su stabilne. Bik želi vezu koja ima perspektivu, koja može da traje i koja ima potencijal da preraste u bračnu vezu. Bika zanima isključivo stabilan i ozbiljan odnos. Voljena osoba je prikazana kao nežna, osetljiva, senzbilna osoba koja je puna razumevanja i voli da pomaže. Druga strana je malo idealizovala Bika, ali to trenutno nikome ne smeta. Bitno je da je zaljubljena i raspoložena da podrži sve Bikove ljubavne planove.

Zdravlje

Što se tiče zdravlja ova nedelja nije najbolje prikazana i poželjno je da Bikovi povedu računa o više stvari. Prvo na šta treba da obrate pažnju su hrana i piće. Bikovi su malo opušteniji i nemaju kontrolu. To znači da su skloni prejedanju, preteranom pušenju i preteranoj upotrebi alkohola. S obzirom da ime je početkom nedelje digestivni sistem jako osetljiv to znači da ako budu preterivali sa hranom i pićem trpeće direktne posledice u vidu mučnine, nadimanja, povraćanja, dijareje... Bikovi su skloni infekcijama. Potrebno je da povedu računa o grlu i o genitalijama. U slučaju intimnog odnosa, naročito tajnog ili neobaveznog tipa, neophodna je upotreba zaštite.

BLIZANCI

Posao

Kod Blizanaca je u toku nepovoljan poslovni period tako da ih i tokom ove nedelje očekuju poslovni problemi. Problemi su vezani za oblast finansija, tako da će Blizanci biti u strahu od besparice. Oni se već počeli da razmišljaju na temu uzimanja nekog kredita ili pozajmice, ali nisu još uvek sigurni da li je to najbolje rešenje. Što se tiče ove nedelje postoji mogućnost ili da odlože traženje kredita ili ukoliko apliciraju njihova molba može biti odbijena. U svakom slučaju iz nekog razloga pozajmljivanje novca biće odloženo. Ovo ne važi jedino ako planiraju da pozajme novac od nekog člana porodice odnosno roditelja ili brata ili sestre. Što se tiče samog posla, rezultati rada biće minimalni.

Ljubav

Blizanci su prilično zaljubljive prirode, romantični i zainteresovani prvenstveno za tajne odnosno paralelne veze. Blizanci su jako društveni te sa više osoba ostvaruju redovan kontakt. Pošto im je teško da odluče koja osoba ih više zanima, a i ne žele da propuste jednu osobu nauštrb druge, te nemaju ništa protiv paralelnih veza smatraju da je najbolje rešenje da svi uživaju u ljubavi. Njihove emocije nisu ni stabilne ni intenzivne. U pitanju su neobavezni odnosi koji trenutno donose mnogo zadovoljstva, ali nemaju potencijal da traju duži vremenski period. Blizanci nisu iskreni. Ono što Blizanci mogu sada da pruže je simpatična, neobavezna veza bez dubine i perspektive.

Zdravlje

Oblast zdravlje je loše prikazana i ukazuje da je u toku nepovoljan period koji može dovesti prvenstveno do pojavljivanja hroničnih problema. Blizancima su ugrožene kosti, koža i zubi. Bilo bi dobro da budu oprezni da pokušaju da izbegnu prelome, povrede i slično, jer bi mogli da budu nepokretni duži vremenski period. Blizanci obavezno treba da se zaštite od hladnoće. Prvi na udaru su bubrezi i sinusi koji mogu da stradaju ukoliko se dobro ne utople i izlože sebe niskim temperaturama. Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom, reproduktivnim sistemom i eliminatornism sistemom. U ovom periodu je moguća upotreba lekova koji će poboljšati zdravstveno stanje.

RAK

Posao

Na poslu Rakove čekaju ograničenja, nezadovoljstvo i zastoj. U toku je nepovoljan period koji traje već neko vreme i koji će biti aktuelan još par nedelja, a onda će konačno doći bolji dani. Koliko god se Rakovi trudili na poslu, neće biti rezultata. Bilo kakve aktivnosti vezane za oblast zakona neće im ići od ruke. Procesi mogu ili da se vremenski oduže ili u slučaju završetka rešenje neće biti doneti u korist Raka. Odnos sa nadređenomo sobom je problematičan. Druga strana će zahtevati akciju i rezultate, ali od toga neće biti ništa. U slučaju da Rakove zanima uzimanje pozajmice ili kredita jako su slabe šanse da ga dobiju. Rakovi će u psihološkom smislu loše da podnesu probleme na poslu.

Ljubav

Oblast ljubavi je dosta loše prikazana. To se manifestuje na različite načine u zavisnosti od statusa Raka. Ukoliko su slobodni Rakovi neće biti zainteresovani niti za druženje niti za nova poznanstva. Kod Rakova u vezi situacija je slična. Međutim, ovde postoji problem reagovanja partnera Raka na njegovo ponašanje. Druga strana će se osećati zanemareno, pa će ući u tajni flert. Rakovi nisu svesni da njihovo ponašanje prema drugoj polovini direktno utiče na ponašanje druge polovine odnosno vezu. Rakovi u braku se suočavaju sa totalnim neinteresovanjem partnera za bračni život. U suštini, bilo da su sami ili ne Rakovima sledi nezadovoljavajuća emotivna nedelja.

Zdravlje

Oblast zdravlja je loše prikazana i ukazuje na mogućnost problema koji su bili aktuelni u prethodnom periodu. Kosti, koža i zubi su osetljivi. Rakovi su skloni problemima sa pritiskom pa će on biti nestabilan: ili će biti jako nizak ili će iznenada da skače. U svakom slučaju ovaj problem je potrebno ozbiljno shvatiti i obratiti se lekaru za pomoć. Glava i bubrezi su prilično osetljivi. Rakovi su osetljivi na hladnoću, pa je bitno da budu uvek u toplom i na taj način izbegnu potencijalne probleme. Rakovi mogu imate probleme vezane za pojavu peska ili kamenja. Oni se mogu pojaviti ili u bubrezima ili u žučnoj kesi. Iz tog razloga je bitno da Rakovi povedu računa o ishrani.

LAV

Posao

Pred Lavovima je složena radna nedelja tokom koje ih čekaju mnogi problemi, ali i rešenja za pojedine probleme. Generalno je posao u zastoju. Lavovi su vredni, ambiciozni, uporni, ne odustaju. Međutim, svesni su da se posao ne odvija kako treba i da su rezultati mnogo niži od očekivanih. Lavovi mogu imati utisak i da se pojedini projekti ne pomeraju sa mrtve tačke. Ono što je dobro je da Lavovima predstoji priliv pozitivne energije. Oblast suđenja je zanimljivo prikazana, tako da Lavove čekaju ili neke presude donete u njihovu korist ili dolazi do obnavljanje procesa što njima odgovara. Kada su finansije u pitanju čeka ih iznenadni dobitak koji im puno znači.

Ljubav

Lavovi u braku su zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom. Odnos je stabilan, komunikacija je odlična, razumevanje maksimalno. Obe strane imaju slična shvatanja i interese. Oboma im je porodica na prvom mestu. Problemi su prisutni kod Lavova u vezi. Oni su totalno nezadovoljni vezom i imaju utisak da veza neće još dugo da traje. Iz tog razloga skloni su neobaveznom flertu, baš kao i slobodni Lavovi. Ne može se reći da su im emocije proradile. U pitanju je odnos bez puno očekivanja i perspektive. Više deluje kao neko neobavezno zabavljanje, bez zajedničkih planova, čisto radi razonode i zadovoljstva. Lavovima prija ideja da su nekome privlačni.

Zdravlje

Lavovi su skloni prvenstveno hroničnim problemima. Kosti su im osetljive pa bi bilo dobro da se Lavovi pričuvaju pada i povreda. U slučaju nastanka ovog problema on ima potencijal da onesposobi mobilnost Lavova u dužem vremenoskom periodu. Lavovi treba da povedu računa i o urogenitalnom traktu, naročito ukoliko planiraju proširenje porodice. U tom slučaju bi bilo najbolje da odrade lekarski pregled. Ono što je dobro da ukoliko su imali problema sa pritiskom u prethodnom periodu, ovaj problem počinje lagano da se reguliše i u tom smislu Lavovima je bolje. Takođe, ukoliko su imali problema sa disajnim organima zdravstveno stanje se popravlja.

DEVICA

Posao

Pred Devicama je specifična nedelja. Neke poslovne obaveze neće moći da odrade, jer će doći do neplaniranih odlaganja. Ovo se prvenstveno odnosi na obaveze koje su vezane za državne insitutucija, zakonodavni sistem, oblast obrazovanja... Međutim, pojedini planovi koji su bili odloženi u prethodnom periodu sada se konačno realizuju. Ovo se prvenstveno odnosi na komunikaciju sa strancima. Ona će ne samo biti obnovljenja, nego uspešno nastavljena. To znači da može doći do potpisivanja sporazuma od kojih su Device već odustale jer im je druga strana delovala nezainteresovano. Device očekuje razgovor sa nadređenom osobom koja će biti oduševljena uspostavljanjem saradnje sa strancima.

Ljubav

Device su ili u braku i zadovoljne ili nisu u braku i u tom slučaju im se ništa ne dešava. Kod Devica je u toku nepovoljan period za posao, tako da su one mnogo više posvećene rešavanju poslovnih problema, a manje ljubavi. U suštini, čak i da nemaju poslovne probleme, kod Devica je u toku nepovoljan period za ljubav tako da ih jednostavno ova oblast ne zanima. Devica je tip osobe koja se ne zaljubljuje lako. Potrebno im je da neku osobu dobro upoznaju, izanaliziraju je, razmisle kakva će biti veza pa se tek onda odluče za inicijativu. Problem je što Device niko ne zanima. Znači, nije aktuelna bilo kakva komunikacija što automatski ukazuje da će još dugo biti same.

Zdravlje

Device čekaju hronični problemi koji su bili aktuelni u prethodnom periodu. Ti problemi se prvenstveno odnose na lošu cirkulaciju, protisak i kosti. Ono što je dobro je da Devicama predstoji priliv pozitivne energije. To znači da će navedeni problemi početi da se rešavaju i Devicama će biti primetno bolje. Ono što je dobro je da će Device u psihološkom smislu da budu znatno bolje. U prethodnom periodu bile su previše negativne, melanholične, depresivne, a sada su svesne da se situacija menja i raspoloženje im se popravlja. Device su jedan od znakova kojima je za poboljšanje fizičkog stanja jako bitno da u psihološkom smislu budu stabilne.

VAGA

Posao

Oblast posla je odlično prikazana naročito ako posao ima veze sa inostranstvom, medijima ili visokim obrazovanjem. Vage imaju jasnu misao, znaju šta žele, uspešni su u prenošenju znanja i informacija. Problemi su povezani za oblašću finansija. Samo finansijsko stanje je prilično ograničavajuće i uzrok brige kod Vaga. Vage razmišljaje da uzmu kredit ili pozajmicu u tajnosti. Međutim, njihova očekivanja nisu realna i to neće ići glatko. Vage maštaju o količni novca koja im nije dostupna. Znači, njihov zahtev mora biti realan ukoliko žele da dobiju novac. Vage imaju naglašenu intuiciju pa će upravo zahvaljujući njoj doneti neke poslovne odluke.

Ljubav

Oblast ljubavi je odlično prikazana tako da je pred Vagama prelep emotivni period. Vage koje su zauzete, bilo da su u braku ili vezi, su maksimalno posvećene voljenoj osobi. Odnos je stabilan, harmoničan, izgrađen na čvrstoj osnovi. Slobodne Vage već imaju simpatiju sa kojom su u redovnom kontaktu. U suštini slobodne Vage su već dale svoje srce tako da je bukvalno pitanje dana kada će ući u vezu. One se već osećaju da su u vezi! Kod slobodnih Vaga je povoljan period i za obnovu neke stare veze. Vaga o tome već uveliko razmišlja, ali čeka da bivši partner otvoreno ponudi nastavak veze. Jako je teško naći u ovom periodu Vagu koja nije emotivno zainteresovana.

Zdravlje

U toku je period kada Vage treba da povedu malo više računa o prevenciji zdravlja. Sklone su infekcijama, tako da su najveće šanse da im grlo oboli ili polni organi. Ovo su problemi koji lako mogu biti izbegnuti uz pomoć zaštite. Drugi problem je vezan za ishranu. Vage su generalno sklone gojaznosti, a što se tiče tekućeg perioda hrane ima jako puno, a Vage su opuštene. Volja im nije jača strana. Iz navedenih razloga Vage imaju potencijal da se prepuste hrani i piću i da u tome prilično preteraju. U početku će uživati, ali sve to uživanje neće proći bez posledica. Digestivni sistem je prilično osetljiv, tako da će zbog preterane hrane sigurno reagovati. Postoji mogućnost povećanja težine.

ŠKORPIJA

Posao

Pred Škorpijama je jako težak poslovni period. Sve ono što im se dešavalo u prethodnom periodu sada se nastavlja: posla nema ili je sveden na minimum. Finansije su ograničene. Potraga za novim poslom odnosno poboljšanje finansij ne ide im od ruke. Škorpije su prilično demotivisane i nesigurne. Imaju utisak kao da ovaj loš period večno traje i da se nikada neće završiti. Plaše se da bi mogle dobiti otkaz. Škorpije koje se bave privatnim biznisom planiraju smanjenje broja zaposlenih. Nisu srećne zbog odluke, ali u ovom momentu toliko loše stoje da nisu finansijski sposobni da plate sve radnike. Zbog najavljenog prekida saradnje atmosfera na poslu je dosta negativna.

Ljubav

Pred Škorpijama je zanimljivaa nedelja kada je ljubav u pitanju bilo da su slobodne ili zauzete. Kod Škorpija je aktivirana oblast tajnih veza. To znači da će uprkos statusu zauzete osobe održavati tajnu komunikaciju i naravno suptilno nagovestiti drugoj strani da postoje emocije i da su otvorene za ulazak u vezu tajnog tipa. Škorpije nemaju nameru da prekinu zvaničnu vezu zbog tajne veze. Uživaju u flertu, opuštene su, osećaju se dobro. Slobodne Škorpije imaju više simpatija. U ovom momentu im je teško da odluče koja je prava osoba za njih tako da ne odustaju ni od jednog druženja. Smatraju da će vreme da pokaže koji partner im više odgovara.

Zdravlje

Kada je zdravlje u pitanju Škorpije mogu da očekuju hronične probleme, iste one koji su bili aktuelni u prethodnom periodu. Urogenitalni trakt je osetljiv. Škorpije treba da se pripaze hladnoće. Ukoliko to ne urade prvi na udaru biće sinusi i bubrezi. Problemi koji nastanu u ovm periodu imaju potencijal da traju duže vreme. Mogući su problemi sa kostima, kožom i zubima. Jetra je osetljiva. Ukoliko imaju pesak ili kamenje u žučnoj kesi ili bubrezima pogrešna ishrana može da aktivira navedene probleme. Škorpijama je imunitet prilično loš tako da u suštini treba da generalno povedu računa o zdravlju. Poželjno je da se fizički aktiviraju odnosno redovno bave rekreacijom.

STRELAC

Posao

Kada je posao u pitanju Strelci imaju prilično opušten i optimističan stav prema poslu. Imaju utisak da sve mogu, da će svaki posao da odrade lako tačnije da nema šta ne mogu da urade. Zbog tog subjektivnog osećanja svemoći daće i neka obećanja koje neće moći da ispune. Imaju nerealan odnos prema tome šta mogu i koliko mogu da urade. Prilično lako će partnere i saradnike da ubede u neke planove, ali prilikom realizacije istih doći će do ozbiljnih problema. Savet je da u ovom periodu ne obećavate previše, jer relativno brzo bićete u situaciji da izmišljate razloge zbog čega niste uradili ono što ste obećali. U slučaju novčane pozajmice imaće ozbiljan problem da je vrate.

Ljubav

Oblast ljubavi nije najbolje prikazana. Niti su zaljubljeni niti postoji interesovanje sa njihove strane u ulazak u neku vezu ozbiljnog tipa. U toku je povoljan period za flert, neobavezne odnose, tajne veze. Do svega toga može doći sa nekom koleginicom ili spoljnom saradnicom koju Strelci upoznaju preko posla. Druga strana je sklona flertu, izazovna, slobodno pokazuje svoje interesovanje. Strelac nije taj koji insistira na odnosu. Štaviše, situacija je suprotna. Strelac je taj koga druga strana želi, a na Strelcu je samo da prihvati ili ne prihvati ponudu. Druga strana je zauzeta i zbog toga je i flert tajnog tipa. Strelac i druga strana su svesni od starta da odnos nema ozbiljnu perspektivu.

Zdravlje

Oblast zdravlja je dosta loše prikazana tako da je jako bitno da Strelci povedu računa o zdravlju. Potrebno je da obrate pažnju na grlo, genitalije i ishranu. Prilično su opušteni pa su skloni prejedanju, kao i preterivanju u piću. Zbog raskalašnog ponašanja trpeće ozbiljne posledice. Naglašena je upotreba svih sredstava zavisnosti. Treba posebno da se pripaze alkohola i tableta koje izazivaju bolje raspoloženje. Ukoliko su na nekoj terapiji neophodno je da prate savete lekara. Strelci su dosta nerazumni u ovom periodu pa mogu odlučiti da samostalno sebi promene ili prepišu terapiju. Na taj način sebi će napraviti puno nepotrebnih problema. Potreban je oprez u saobraćaju.

JARAC

Posao

Oblast posla je dosta dobro prikazana. Jarčeve čekaju sastanci koji su u prethodnom periodu bili odloženi. Jarčevi su dosta dobro pripremljeni tako da uspevaju da postignu dogovor koji im obezbeđuje posao odnosno stabilan izvor finansija u dužem vremensko periodu. Ukoliko očekuju neki novac koji kasni, on stiže tokom ove nedelje. Problemi su vezani za oblast suđenja. Jako je bitno da iskaz Jarča bude istinit i tačan. Bilo kakvo skretanje od puta iskrenosti može im doneti nepotrebne probleme. Jarca očekuje i razgovor sa nadređenom osobom tokom koje će Jarac imati utisak da druga strana nije realna i da joj poslovni planovi pre liče na listu novogodišnjih želja.

Ljubav

Kod Jarčeva je naglašena mogućnost ulaska u tajne veze ili veze na daljinu. Jarčevi su u ovom periodu skloni paralelnim vezama. Tajna veza je prikazana kao neobavezna, opuštena, bez nekog većeg potencijala i budućnosti. Tajna veza nema potencijal da poremeti javni odnos. Ona je više izraz nekog opuštenog trenutka ili situacije, na primer, do nje može doći prilikom nekog zajedničkog izlaska ili druženja. Što se tiče veze na daljinu, Jarac je savršeno svestan da mu ne odgovara i da sigurno neće ući u takav vid veze. Dok je druga strana pored njega, dok ne otputuje dotle će i trajati veza. Onog trenutka kada se druga strana vrati u drugu zemlju gde živi odnos će biti prekinut.

Zdravlje

Kada je zdravlje u pitanju, neophodno je da Jarčevi povedu računa o upotrebi alkohola i sredstava zavisnosti. Oblast saobraća je dosta loše prikazana pa do problema može doći u slučaju upotrebe nekog sredstva zavisnosti. Do problema može doći u slučaju da je Jarac pospan, pod alkoholom ili određeni vremenski uslovi mogu pogodovati nesreći, na primer, magla, poledica, susnežica i slično. Povoljan je period i za pojavu hroničnih problema koje su Jarčevi možda imali u prethodnom periodu. Najosetljivije su kosti, koža i zubi. Neophodno je da se ne izlažu hladnoći jer mogu da im prorade sinusi ili može doći do problema sa bubrezima. Glava je generalno osetljiva.

VODOLIJA

Posao

U narednom periodu Vodolije gube svoj smisao za realno sagledavanje situacije. Njihovi poslovni planovi neće biti napravljeni na osnovu činjenica nego na osnovu nekih neproverenih ideja i zamisli. Štagod da kažu ne treba doslovno shvatiti. Ovo se naročito odnosi na slučaj da nude neke usluge, pričaju šta sve mogu da urade i obećavaju idealne rezultate. Ne može se reći da uvek svesno lažu. Više deluje da stvarno veruju u svoje priče. Kada je novac u pitanju potrebno je da se pripaze prevare ili pljačke. Ova oblast je ugrožena i ukazuje na mogućnost da oni budu žrtva poslovne prevare. Potrebno je da provere osobe koje im nude poslovni aganžman.

Ljubav

Pred Vodolijama je odličan period za ljubav. Ovo se odnosi bukvalno na sve Vodolije. Vodolije koje su u braku očekuje stabilan i zadovoljavajući period. Njih očekuje razgovor sa partnerom na temu izlaska, dece ili uzimanja kredita ili pozajmice. Ukoliko su u vezi biće posvećeni partneru. Ukoliko su slobodni, ovo je povoljna nedelja za nova ljubavna dešavanja i promenu statusa. Teško da će bilo koja Vodolija ostati sama u narednom periodu. Slobodne Vodolije održavaju više kontakta pa deluje da ih ne zanima jedna osoba nego da iskreno uživaju u flertu. Isključivo od njih zavisi u kom smeru će ići odnos: da li će ostati na nivou flerta ili će doći do ozbiljne veze.

Zdravlje

Oblast zdravlja ukazuje na određene probleme. Vodolije će biti sklone druženju pa u opuštenoj atmosferi će neprimetno da preteraju sa jelom i sa pićem. Potrebno je da povedu računa ukoliko koriste bilo kakva sredstva zavisnosti. Ukoliko su pod nekom terapijom ni slučajno ne treba da je menjaju samostalno. Vodolije su sklone infekcijama disajnih puteva. Takođe, genitalije su ugrožene. U slučaju nekog neobaveznog, tajnog seksa, seksa sa osobom koju ne poznaju dobro ili ako druga strana ima veze sa inostranstvom neophodna je upotreba zaštitnih sredstava. Ukoliko je Vodolijama poznato na šta su alergični treba da izbegavaju alergene u narednom periodu.

RIBE

Posao

Pred Ribama je uspešna radna nedelja. Naglašena je oblast komunikacije. Neki sastanci koji su ranije bili odloženi sada će biti održani. Ribe samouverno vladaju materijom, prilično su ozbiljne i odgovorne tako da će ostaviti odličan utisak i izboriti se za svoje ciljeve. Ovo je odličan period za rešavanje bilo kakvih birokratskih poslova. Odnos sa poslovnim saradnicima je savršen. Prisutan je sličan način razmišljanja, svi su željni uspeha i maksimalno posvećeni obavezama. Ukoliko Ribe zanima obnova komunikacije sa inostranim saradnicima sada je povoljan period za obnovu iste. Jedina oblast gde su prisutna ograničenja i teškoće je oblast finansija.

Ljubav

Ribe su u fazi kada im emocije nisu stabilne niti duboke. Sklone su flertu, tajnim vezama, vezama na daljinu, paralelnim vezama... U svakom slučaju bilo kakav odnos započet u ovom periodu ima jako slabe šanse da preraste u ozbiljnu vezu. Ribe više privlači flert nego ozbiljna veza. Sklone su maštanju, romantici, pa se sasvim neplanirano u nekoj opuštenoj atmosferi mogu naći u situaciji intimnog tipa. Kako je naredni period povoljan za prenošenje polno prenosivih bolesti za Ribe je od izuzetnog značaja da koriste zaštitu. Period je takav da u najboljem slučaju može doći do neke neobavezne romanse, a u najgorem slučaju će zbog nje morati da traže pomoć lekara.

Zdravlje

Zdravlje nije loše, ali uprkos tome postoji mogućnost problema za koje će Ribe biti odgovorne. Ribe su prilično opuštene po pitanju hrane, pića i sredstava zavisnosti. U tom smislu im preti opasnost da se ne iskontrolišu, preteraju i naprave sami sebi nepotrebne probleme. Navedena situacija može da se iskomplikuje. Oblast saobraćaja je loše prikazana i ukazuje na mogućnost spore reakcije usled konzumacije alkohola ili nekih drugih sredstava zavisnosti. Za Ribe je jako bitno da ne sedaju za volan ukoliko su umorni, pospani, pijani... Znači, Ribe imaju potencijal da izbegnu određene probleme. Ribe su sklone alergijama i problemima sa spavanjem.