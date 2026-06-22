Leto je zvanično počelo, temperature rastu iz dana u dan, a uz more, voće i osveženje, na trpezi se i dalje nalaze neka jela kojima malo ko može da odoli. Jedno od njih su i punjene paprike - klasik domaće kuhinje koji mnogima budi uspomene na porodične ručkove.

Iako na prvi pogled deluju jednostavno, punjene paprike kriju nekoliko važnih tajni. Iskusni kuvari kažu da je ključ u dobrom balansu začina, dok mesari tvrde da sve počinje od pravilnog izbora mesa.

Tajna je u pravom komadu mesa

Jedan mesar otkrio je koji komad govedine daje najbolje rezultate kada su u pitanju punjene paprike.

Prema njegovim rečima, najbolji izbor je mleveno meso od goveđeg vrata ili plećke.

Razlog je jednostavan - ovi delovi imaju idealan odnos mesa i masnoće, pa fil ostaje sočan i mekan čak i posle dugog kuvanja.

„Za punjene paprike birajte mleveno meso od vrata ili plećke. Upravo ti komadi daju najbolju teksturu i pun ukus“, objasnio je.

Mali trik za još sočnije paprike

Ako želite da punjene paprike budu još mekše, postoji i jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice.

U smesu od mesa dodajte nekoliko kašika mineralne vode.

Ovaj mali dodatak čini fil vazdušastijim i mekšim, pa paprike budu još sočnije i ukusnije.

Uz dobar paradajz sos, pire krompir ili parče svežeg hleba, punjene paprike ostaju jedno od omiljenih letnjih jela na ovim prostorima.

Ako već neko vreme niste pravili punjene paprike, možda je pravo vreme da ih ovih dana spremite. Donosimo vam recept za sočne i mekane punjene paprike koje uspevaju baš svaki put.

Sastojci (za 4–6 osoba)

8 velikih paprika za punjenje

600 g mlevenog goveđeg vrata

100 g pirinča

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 jaje

so i biber po ukusu

1 kašičica mlevene crvene paprike

šaka seckanog peršuna

Za sos

2 kašike ulja

1 kašika brašna

500 ml pasiranog paradajza

500 ml goveđeg bujona ili supe

1 lovorov list

prstohvat šećera

Priprema

Pirinač obarite do pola i ostavite da se ohladi. Crni luk sitno iseckajte i kratko propržite dok ne omekša.

U većoj posudi pomešajte mleveno meso, pirinač, propržen luk, sitno seckani beli luk, jaje, peršun i začine. Sve dobro sjedinite rukama.

Paprike operite, odsecite vrh i pažljivo uklonite peteljke i semenke. Napunite ih pripremljenim filom od mesa.

U većem loncu zagrejte ulje, dodajte brašno i kratko propržite. Sipajte pasirani paradajz i bujon, pa dodajte lovorov list i prstohvat šećera.

Paprike pažljivo poređajte u sos i kuvajte na srednjoj vatri 60 do 75 minuta.

Poslužite uz pire krompir ili svež hleb.

Mali trik za savršene punjene paprike:

Ako u smesu od mesa dodate nekoliko kašika mineralne vode, fil će biti mekši, vazdušastiji i mnogo sočniji.