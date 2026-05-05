Jedna žena, koja je želela da ostane anonimna ispričala je da nije očekivala da će u supermarketu saznati da će je ljubav njenog života prevariti. Upravo tu joj je rekla bivša žena njenog supruga.

Ja sam mu treća žena

„Sada sam uverena da će to i uraditi. Obećao mi je da će se promeniti, ali ne mogu da prestanem da razmišljam o tome što je njegova bivša rekla“, kaže žena. Ona ima 40 godina, a njen muž 52 godine. On je bio dva puta u braku i varao je obe svoje bivše žene. "Bio je iskren u vezi s tim. Rekao je da nijedna nije bila prava, a on je bio nezreo i glup. U braku smo već godinu dana. Nikada nisam videla nikakve znakove da mi nije veran . Zove me s posla, dolazi pravo kući i ostavlja svoj mobilni svuda. Takođe, često imamo intimne odnose."

Da li sam naivna?

"O tome sam se počela da brinem tek kad sam u supermarketu naletela na njegovu bivšu, koja ima 48 godina. Pitala je kako stvari stoje, a ja sam rekla da sam jako srećna. Rekla mi je da je to dobro i da se nada da će potrajati jer je razdoblje medenog meseca sigurno pri kraju. Bila sam zatečena. Kad sam je pitala na šta misli, rekla je da moj muž obožava da bude zaljubljen. Čim veza upadne u rutinu, njegove oči počnu da lutaju", ispričala je za „The Sun“.

„Njihova veza započela je kao afera, dok je bio s prvom ženom. A razveli su se jer ju je varao s još najmanje dve žene - pre nego što smo se mi upoznali. Rekla sam joj da greši i otišla.“ Ali, njene mi reči neprestano odzvanjaju u ušima. Jesam li stvarno naivna misleći da se istorija neće ponoviti?“, pita se.

Savet psihologa

Stručnjak za partnerske odnose Didra joj je dala sledeći savet: "Postoji tip serijskog varalice, ali postoje i muškarci koji sazru i upoznaju pravu osobu. Niste videli nikakve dokaze da vas suprug vara, a on je bio iskren s vama o svojoj prošlosti. Njegova bivša je očigledno ogorčena. Uplitanje u vaš odnos navodeći vas da sumnjate u svog muža mogao bi biti njen način da mu se osveti. Niko ne može predvideti budućnost. Međutim, ovo vas muči, što znači da se morate pozabaviti time. Razgovarajte sa suprugom o tome što vas muči. Dobra komunikacija gradi poverenje."