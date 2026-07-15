Gotovo gde god da se pojavi sa ćerkom Sofija Luiz, Sandra Imijela iz Beča doživi isto pitanje - da li su sestre?

Sandra ima 39 godina, a ćerku je rodila sa 26. Danas, kada Sofi ima 14 godina, njih dve toliko liče i izgledaju toliko mladoliko da stranci često ne mogu da poveruju da su majka i ćerka. Iako joj komplimenti prijaju, priznaje da joj mladolik izgled ponekad stvara ozbiljne probleme.

-U privatnom životu mi to ne smeta, ali na poslu ume da bude frustrirajuće. Ljudi misle da imam dvadesetak godina i zbog toga me ne shvataju ozbiljno. Tek kada kažem da imam skoro 40, njihov odnos prema meni se promeni – ispričala je Sandra za portal Creatorzine.

Jedna od najneprijatnijih situacija dogodila joj se kod lekara, kada ju je podijatar kritikovao zbog načina na koji je skratila nokte.

– Rekao mi je: „Mladi danas ne znaju ni nokte pravilno da iseku.“ Kada sam mu rekla koliko imam godina, potpuno je promenio ton – prisetila se kroz osmeh.

Slične situacije pratile su je još od trenutka kada je rodila ćerku. Mnogi su tada mislili da je tinejdžerka koja je postala majka, dok su drugi verovali da je samo bebisiterka.

Najzabavnija scena dogodila se tokom porodičnog putovanja na Filipine. Osoblje hotela pretpostavilo je da je njen suprug doputovao sa mlađom devojkom i njenom sestrom.

– Morala sam da pokažem ličnu kartu da bi nam poverovali da sam Sofijna mama – ispričala je.

Ni ispred škole nije bilo mnogo drugačije. Ostali roditelji u početku su mislili da je dadilja.

– Kada saznaju da sam joj majka, uvek me pitaju u čemu je tajna i kako uspevam da izgledam toliko mlado – kaže Sandra.

Ona veruje da najveće zasluge za svoj izgled duguje genetici.

– Moji roditelji i sestra takođe izgledaju mnogo mlađe nego što jesu. To su, kako volim da kažem, dobri poljski geni – našalila se.

Iako priznaje da se ne hrani baš idealno i da retko jede voće i povrće, redovno trenira. Jednom nedeljno ide na hot pilates, četiri puta nedeljno vežba snagu i vodi računa o nezi kože. Sandra je otkrila i da je ranije probala botoks i filere, ali je nakon alergijske reakcije odustala od estetskih tretmana.

– Zanimljivo je da mislim da sam tada izgledala starije nego danas. Više mi nisu potrebni, pogotovo kada mi ljudi svakodnevno govore da izgledam kao da imam dvadesetak godina – kaže ona.

Na kraju poručuje da godine nikada nisu razlog za nezadovoljstvo.

– Starenje je privilegija. Mnogo mi je važnije da budem zdrava i aktivna nego da jurim savršen izgled. Ako me usput neko zameni za dvadesetogodišnjakinju, to je samo lep bonus.