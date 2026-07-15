Leto donosi više vremena provedenog na bazenima, rekama, jezerima i izletima u prirodi, ali i povećan rizik od pojedinih infekcija. Jedna od njih je kriptosporidioza, crevna infekcija koju izaziva mikroskopski parazit Cryptosporidium, a koja najčešće pogađa malu decu.

Do zaraze dolazi kada osoba proguta vodu koja je kontaminirana ovim parazitom, što se može dogoditi tokom kupanja u bazenu, jezeru ili reci. Rizik postoji i nakon kontakta sa zaraženim životinjama ili njihovim izmetom, zbog čega stručnjaci savetuju dodatni oprez prilikom boravka na farmama ili u zoološkim vrtovima.

Pet simptoma koje ne treba zanemariti

*jaka vodenasta dijareja,

*grčevi i bolovi u stomaku,

*povraćanje,

*povišena telesna temperatura,

*gubitak apetita.

Tegobe mogu da traju i do dve nedelje. Karakteristično je da se simptomi privremeno smire, a zatim ponovo vrate pre nego što nastupi potpuni oporavak.

Kako da smanjite rizik od infekcije?

*redovno perite ruke sapunom, naročito posle toaleta i kontakta sa životinjama;

*naučite decu da ne gutaju vodu dok plivaju;

*dobro operite voće i povrće pre jela;

*peškire, posteljinu i odeću osobe koja je obolela perite na temperaturi od najmanje 60 stepeni.

Na ove infekcije takođe obratite pažnju

Tokom leta češće se javljaju i infekcije izazvane bakterijama salmonele, kampilobaktera i određenih sojeva Escherichia coli, koje se prenose nedovoljno termički obrađenim mesom, nepasterizovanim mlečnim proizvodima, neopranim voćem i povrćem ili kontaktom sa zaraženim životinjama. Najčešći simptomi su dijareja, bolovi u stomaku i povišena temperatura, dok u retkim slučajevima određeni sojevi bakterije E. coli mogu izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući oštećenje bubrega.

Ne zaboravite ni na krpelje

Boravak u prirodi tokom leta nosi još jedan rizik – ujede krpelja, koji mogu preneti lajmsku bolest. Nakon ujeda može se javiti karakterističan crveni osip u obliku mete, ali i simptomi poput temperature, umora, glavobolje i bolova u mišićima. Ako primetite ove znake, obavezno se javite lekaru.