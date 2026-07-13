Mlad Mesec u znaku Raka, koji nastupa 14. jula, prema astrologiji donosi snažnu energiju novih početaka, ličnog razvoja i priliku da se okrene novi list. Ovaj lunarni ciklus posebno će pogodovati ljudima koji su spremni da ostave prošlost iza sebe, izvuku pouke iz grešaka i naprave konkretne promene u svom životu.

Astrolozi smatraju da će 4 horoskopska znaka posebno osetiti talas sreće i obilja.

Rak

Rakovi će tokom ovog perioda imati priliku da sagledaju svoje dosadašnje greške iz drugačije perspektive. Umesto da ih opterećuju prošli neuspehi, fokusiraće se na lekcije koje su iz njih naučili. Ovaj novi početak pomoći će im da donesu bolje odluke i otvore vrata novim prilikama, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu.

Vaga

Vage će inspiraciju pronaći u ljudima iz svog okruženja. Razgovori sa prijateljima ili osobama kojima veruju mogli bi da im donesu korisne savete i drugačiji pogled na probleme koje trenutno imaju. Male promene u načinu razmišljanja i organizaciji života mogu ih usmeriti ka većem uspehu i finansijskom napretku.

Ovan

Mlad Mesec podstiče Ovnove da izađu iz zone komfora i oslobode se navika koje ih koče. Biće spremni da rizikuju, posebno kada je reč o novcu ili poslovnim projektima. Neki će se odvažiti da pokrenu novi posao, predstave svoju ideju ili pokušaju da ostvare dodatnu zaradu, a astrologija nagoveštava da bi ih hrabrost mogla nagraditi.

Jarac

Jarčevima će najveću sreću doneti odnosi sa drugim ljudima. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će im promeniti pogled na ljubav, dok će oni koji su u vezi imati priliku da dodatno učvrste odnos sa partnerom. Iskrena pažnja, razumevanje i spremnost da usreće voljenu osobu doneće im osećaj ispunjenosti koji će se pozitivno odraziti i na druge oblasti života.