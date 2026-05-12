Boravak Meseca u znaku Riba donosi pojačane emocije, izraženiju intuiciju i potrebu da se na trenutak pobegne od svakodnevnog stresa i obaveza. Ovaj astrološki tranzit posebno će se odraziti na vodene znakove, tj. na Ribe, Rakove i Škorpije, koji bi u narednim danima mogli snažnije da osećaju sopstvene emocije, ali i energiju ljudi iz okruženja.

Tokom ovog perioda mašta i unutrašnji svet dolaze u prvi plan, pa mnogi mogu imati intenzivnije snove, nalet kreativnosti ili potrebu za mirom, tišinom i povlačenjem. Istovremeno, Mesec u Ribama pojačava romantiku, nostalgiju i želju za bliskošću, ali može doneti i idealizovanje ljudi, konfuziju ili sklonost bežanju od realnosti.

Astrolozi savetuju da se intuicija sluša, ali da se važne odluke ne donose isključivo pod uticajem emocija. Ovaj tranzit može doneti i neočekivane poruke, pozive ili otkrivanje određenih tajni, pa bi mnogi mogli doživeti zanimljive i emotivno intenzivne obrte.