Iskusni kuvar sa 30 godina prakse otkrio je zašto piletina često izlazi suva. Problem nastaje kada se meso seče odmah nakon pečenja ili se stavlja hladno direktno na vreli tiganj. Sokovi iz mesa tada iscure, a vlakna se zgrče, što dovodi do žilavog i bezukusnog rezultata.

Da bi piletina bila sočna, meso treba izvaditi iz frižidera 20-30 minuta pre pečenja kako bi dostiglo sobnu temperaturu, osušiti ga papirnim ubrusom, koristiti umerenu temperaturu pri prženju i ostaviti da odmori 5-10 minuta pre sečenja. Tako sokovi ostaju u mesu, a spolja nastaje hrskava korica.

Takođe, so se dodaje neposredno pre pečenja, najbolje krupna morska, kako bi meso zadržalo sočnost i lep izgled. Pravilno pečenje uključuje i izbegavanje pokrivanja tiganja tokom prženja, a unutrašnja temperatura mesa treba da dostigne 75°C. Ovi jednostavni koraci značajno poboljšavaju ukus i sočnost pilećeg belog mesa.