

Naime, u ovom periodu mnogi primete da kiseli kupus počinje da se kvari, iako ga ima još uvek mnogo u buretu. Međutim, ako pratite nekoliko jednostavnih koraka, nećete morati da ga bacite.

Ako primetite da zakiseljena voda previše peni, potrebno je da u bure dodate vinobran u količini od 5 do 10 grama. Ovaj dodatak može pomoći u održavanju svežine kupusa i sprečiti dalje kvarenje.



Postoji još jedan provereni način da spasite kiseli kupus, a to je metoda sa soli, koja se pokazala efikasnom.

Pripremite 4 odsto rastvor soli – za 10 litara vode potrebno je 400 grama soli. Ovu količinu soli sipajte u kantu, a zatim nalivajte rastvor dok nivo tečnosti ne dođe do visine šake iznad gornjeg sloja kupusa. Nakon toga, prebacite kupus u novo bure, pritiskajući ga kako bi glavice ostale potopljene. Ovaj postupak će osigurati da kupus ostane ukusan i zdrav.

Zatim, veoma je važno da bure sa kupusom premestite u podrum gde nema direktne dnevne svetlosti. Na taj način ćete sačuvati kvalitet kiselog kupusa do leta. Ova temperatura i tamno okruženje sprečiće prebrzo kvarenje i pomoći da kupus zadrži svoj izvorni ukus i nutritivne vrednosti.

Pored ovih metoda, preporučuje se i da povremeno proverite stanje kupusa, te po potrebi dodate još soli ili vinobrana. Pravilno čuvanje kiselog kupusa je ključ za dugotrajno uživanje u ovom zdravom i ukusnom proizvodu.