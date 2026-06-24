Pirinčana voda, kako joj i ime govori, jednostavno je voda u kojoj je bio natopljen ili kuvan pirinač. U svojoj najosnovnijoj formi, to je DIY tretman koji ne zahteva ništa osim pirinča i malo strpljenja. Ipak, iza te jednostavne smese krije se čitava priča o moći prirodnih sastojaka i tradiciji nege kose koja traje vekovima.

Zapravo, praksa korišćenja pirinčane vode datira još iz drevnog Japana. Dvorske dame iz perioda Heian poznate su po svojoj neverovatno dugoj i sjajnoj kosi, a jedan od njihovih tajnih rituala bila je upravo pirinčana voda – fermentisana smesa poznat pod imenom Yu-Su-Ru. Iako su je generacije zaboravile, zahvaljujući društvenim mrežama, ova drevna praksa ponovo je isplivala na površinu i dobila novu publiku.

Šta je zapravo toliko posebno u toj mlečnoj tečnosti?

Prema stručnjacima, reč je o pravoj nutritivnoj bombi za kosu. Pirinčana voda sadrži esencijalne vitamine poput B, C, E i K, aminokiseline, te inozitol – šećer koji dokazano pomaže u obnovi oštećene kose, sprečava njeno lomljenje i izaziva rast. U kombinaciji s antioksidansima, ova prirodna mešavina ne samo da neguje vlas iznutra, već i štiti kosu od spoljašnjih štetnih uticaja poput UV zraka i zagađenja.

Frizer i stručnjak za negu kose Džek Majls objašnjava kako je upravo visok procenat proteina ono što pirinčanu vodu čini toliko učinkovitom. „Proteini u vodi stvaraju čvršće veze između vlasiju kose, čineći ih otpornima na pucanje. Istovremeno, pirinčana voda deluje hidratantno, čime smanjuje kovrdžavost i sprečava petljanje koje često dolazi sa suvom kosom“, kaže Majls. Njegova koleginica Elena Lavagni iz salona Neville Hair & Beauty slaže se s njim, nazivajući pirinčanu vodu "čudesnom tečnošću" koja može transformisati kosu već nakon nekoliko nedelja korištenja.

Upravo ta kombinacija snage i jednostavnosti razlog je njene popularnosti među beauty influenserima, posebno onima koji vole DIY tretmane. Priprema je gotovo banalno jednostavna – dovoljno je skuvati ili potopiti pirinač, iscediti vodu i ostaviti je da se fermentiše dan ili dva. Tečnost je najbolje spremiti u bočicu s raspršivačem i čuvati u frižideru do nedelju dana.

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