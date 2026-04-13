Psi vole da trče kroz posađeno povrće ili cveće, dok mačke često sveže prekopanu zemlju smatraju savršenom kutijom za pesak. To može rezultirati uništenim povrćem i cvećem, polomljenim stabljikama. Na sreću, postoji jednostavan, jeftin i efikasan način da sprečite ljubimce i divlje životinje da unište vaš trud u bašti ili cveće u dvorištu – plastične viljuške!

Ovaj trik može zvučati neobično, ali je veoma uspešan u odvraćanju životinja, a da im pritom ne nanosi nikakvu štetu. Šta treba da uradite?

1. Prikupite plastične viljuške - Možete koristiti one koje su vam ostale od prethodnih obroka, ili kupiti paket jeftinih u prodavnici.

2. Zabodite viljuške u zemlju – Zabodite viljuške tako da su vrhovi okrenuti nagore, a drške u zemlji. Rasporedite ih nekoliko centimetara jednu od druge.

Ova metoda je ekološki prihvatljiva alternativa hemijskim sredstvima koja se koriste za odbijanje životinja i ne šteti ni kućnim ljubimcima ni drugim životinjama. Na taj način možete uživati u svojoj bašti ili cvećnjaku bez stalne brige da će biljke biti uništene.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Plastične viljuške stvaraju neravnu i neprijatnu površinu koja otežava hodanje i kopanje životinjama, pa će od njih zaštititi vaše povrće i cveće. Mačkama posebno ne odgovara hodanje po predmetima koji im bodu šape, što ovu metodu čini efikasnom, naročito za mačke. Psi takođe nerado gaze po površinama koje im deluju neprijatno pod šapama. Dodatno, viljuške se ponašaju kao vizuelna prepreka. Neuobičajeni predmeti u zemlji mogu zbuniti životinje, terajući ih da dvaput razmisle pre nego što priđu. U poređenju sa drugim metodama poput sprejeva ili ograda, viljuške su jednostavne za postavljanje, povoljne i nenametljive.

