Ako ovaj čaj popijete uveče, zaspaćete sa osećajem sitosti, čak i ako ništa niste večerali. Sa pravom se ovaj čaj naziva darom za sve ljubitelje zdrave hrane.
Potrebno je:
- Pola litre vode
- 1 kašika rendanog đumbira
- 2 lista lovora
- pola kašičice semena kima
- pola kašičice cimeta
Pomešajte sve sastojke, osim cimeta, pa kuvajte oko pola sata. Sklonite sa ringle, dodajte cimet i ostavite 5 minuta da se prohladi. Procedite i pijte.
Preporuke:
Skuvajte litar čaja ili više, odjednom, a zatim ga zagrejte u mikrotalasnoj kada hoćete da ga konzumirajte.
Ukus čaja zavisi od količine sastojaka koje dodajete. Cimet daje aromu čaju i ukoliko volite ovaj ukus, slobodno dodajte više cimeta.
Lovorov list pažljivo dodajite, jer ukoliko preterate, čaj može biti suviše jak.
Vodite računa o sebi i budite zdravi!
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