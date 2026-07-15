Ako ovaj čaj popijete uveče, zaspaćete sa osećajem sitosti, čak i ako ništa niste večerali. Sa pravom se ovaj čaj naziva darom za sve ljubitelje zdrave hrane.

Potrebno je:

Pola litre vode

1 kašika rendanog đumbira

2 lista lovora

pola kašičice semena kima

pola kašičice cimeta

Pomešajte sve sastojke, osim cimeta, pa kuvajte oko pola sata. Sklonite sa ringle, dodajte cimet i ostavite 5 minuta da se prohladi. Procedite i pijte.

Preporuke:

Skuvajte litar čaja ili više, odjednom, a zatim ga zagrejte u mikrotalasnoj kada hoćete da ga konzumirajte.

Ukus čaja zavisi od količine sastojaka koje dodajete. Cimet daje aromu čaju i ukoliko volite ovaj ukus, slobodno dodajte više cimeta.

Lovorov list pažljivo dodajite, jer ukoliko preterate, čaj može biti suviše jak.

Vodite računa o sebi i budite zdravi!