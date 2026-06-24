Bake i deke se u dečjem sećanju ne pamte kroz pametne savete, već kroz miris kuhinje i boju noktiju. Zvuči banalno, ali upravo takve sitnice nauka stavlja u prvi plan. Dete neće zapamtiti sve što ste mu govorili o životu, ali će pamtiti kako se osećalo dok je sedelo pored vas. To menja celu perspektivu.

Zašto bake i deke lakše ulaze u svet deteta nego roditelji

Nil K. Šah, stručnjak za negu starijih, objašnjava da bake i deke imaju jednu prednost koju roditelji nemaju, a to je da su oslobođeni svakodnevnog stresa roditeljstva, pa mogu biti prisutniji.

Kada baka ili deka provodi kvalitetno vreme nasamo sa unukom, oni su potpuno fokusirani i lakše ulaze u njegov svet nego roditelji. Dete to prepoznaje i to pamti celog života.

Šta deca zaista najviše pamte o bakama i dekama

Odgovor je iznenađujući, ne radi se o poklonima niti o velikim izletima. Psihološkinja Frančeska Falzarano sa Univerziteta Južne Kalifornije ističe da je doslednost važnija od velikih gestova. Čak i kratka jutarnja poruka može da održi vezu jačom nego povremeni dugi telefonski razgovor.

Mali, svakodnevni trenuci i lična pažnja ostavljaju dublji trag od skupih poklona. Dete koje redovno čuje da neko misli na njega razvija osećaj sigurnosti koji traje decenijama.

Miris kuhinje kao putovanje kroz vreme

Frančeska Falzarano ističe da je miris najmoćniji oblik sećanja koji možemo da formiramo. Određeni prizori, zvukovi i mirisi deluju na dečji mozak kao osećaj povratka u prošlost.

U tim uspomenama važnu ulogu imaju i detalji koje niko ne planira. Kuća okrečena u žutoj boji, bakini nokti uvek ofarbani u crveno, muzika koja se čula u pozadini. Pored mirisa, muzika je jedan od najjačih okidača ranih sećanja.

Tri dokazane koristi za dečju psihu

Povezanost sa starijim članovima porodice nije samo emotivno lepa već i merljivo korisna. Istraživanje Univerziteta Oksford pokazuje da uključeni baka i deka mogu pomoći deci da lakše prevaziđu vršnjačko nasilje ili razvod roditelja.

Studija objavljena u časopisu The Gerontologist ukazuje da bliska veza sa bakama i dekama smanjuje rizik od depresije u odraslom dobu. Belgijsko istraživanje na više od hiljadu dece pokazuje da deca koja često provode vreme sa starijima kasnije imaju znatno manje predrasuda prema starijim ljudima.

Koliko su bake i deke važni za razvoj deteta

Redovan i topao odnos sa bakama i dekama pomaže detetu da razvije veću emocionalnu stabilnost, lakše se nosi sa teškoćama i ima manji rizik od depresije u kasnijem životu.

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