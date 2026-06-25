Sve češće u slučajevima razvoda i razdvojenih roditelja dolazi do ozbiljnih problema kada je reč o brizi o deci, naročito kada komunikacija između roditelja ne funkcioniše, a institucije odgovornost prebacuju jedne na druge. U takvim situacijama i odlazak kod lekara može postati veliki problem.

Jedna majka podelila je na društvenim mrežama potresno iskustvo koje je izazvalo brojne reakcije. Ispričala je da joj se dete nakon vikenda provedenog kod oca vratilo sa ozbiljnim povredama.

„Svi govore: ‘Pusti dete kod oca za vikend i odmori malo.’ Ali kada nastane problem, onda majka obilazi hitnu pomoć, lekare i institucije“, napisala je.

Kako navodi, dete se vratilo sa opekotinama na stopalima.

„Dijete mi se vratilo od oca sa opekotinama na donjem delu prstiju na stopalu, na delu koji dodiruje pod. Niko me o tome nije obavestio. Odvela sam dete na hitnu, gde su ustanovljene opekotine drugog stepena“, objasnila je.

Problem je, kako kaže, nastao kada je bilo potrebno doneti odluku o daljoj medicinskoj zaštiti.

„Zbog povrede dete bi trebalo da primi zaštitu protiv tetanusa. Međutim, jedan lekar ne želi da preuzme odgovornost, druga doktorka takođe odbija. Svi se plaše mogućih posledica i odgovornost samo kruži“, navela je.

Majka tvrdi da je još ranije upozoravala nadležne da otac ne daje saglasnost za vakcinaciju deteta, ali da niko nije reagovao.

„Mesecima sam upozoravala na isti problem, ali niko nije preduzeo ništa. Sada mi govore da zovem policiju ako lekar odbije da pruži pomoć. A gde su svi bili ranije?“, pita se ona.

Dodaje da je najviše plaši pomisao šta bi se dogodilo u još hitnijoj situaciji.

„Šta da je bilo pitanje života i smrti? Ko bi tada preuzeo odgovornost? U ovoj priči svi imaju opravdanje zašto nešto ne mogu. Na kraju dete i roditelj koji svakodnevno brine o njemu ostaju sami da rešavaju posledice.“

Njena objava pokrenula je veliku raspravu o tome ko snosi odgovornost kada roditelji ne mogu da se dogovore oko važnih odluka za dete i koliko sistem zaista štiti najmlađe u kriznim situacijama.