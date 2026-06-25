Pevačica Marina Visković bila je gošća emisije "Reci mi pesmom", gde je na zanimljiva i često vrlo emotivna pitanja odgovarala stihovima i numerama koje su obeležile različite trenutke njenog života.

Marina je tokom emisije nasmejala sve u studiju svojim duhovitim izborima pesama, ali je pokazala i emotivniju stranu kada je govorila o numerama koje je rasplaču ili uz koje daje najveći bakšiš.

Ipak, posebno je iznenadila odgovorom na pitanje koju bi pesmu izabrala za svoj prvi ples na venčanju. Pevačica je priznala da o toj temi ne razmišlja...

— Jao, nikada ne bih imala prvi ples na svadbi. To mi je... Znači vidi, samo zamišljam sebe i partnera da kao, kako... Ne, ne, ne to se neće desiti. Ja se izvinjavam svim partnerima koji plešu na svadbi. To je prelepo da ja gledam, ali ja to da radim, daleko bilo! Još da mi on kaže da bi on to radio... posvađali bi se tu. Otkazali bismo svadbu — rekla je Marina.

Njeni iskreni odgovori izazvali su brojne reakcije, a publika je još jednom imala priliku da vidi Marinu Visković u nešto drugačijem izdanju - spontanu, duhovitu i emotivnu.

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