Leto je tek počelo, a astrolozi već govore o jednom od najzanimljivijih ljubavnih perioda godine. Razlog je Venera, planeta ljubavi, lepote i odnosa, koja se trenutno nalazi u vatrenom znaku Lava. Ovaj tranzit donosi više samopouzdanja, strasti i želje za iskrenim pokazivanjem emocija.

Za razliku od perioda kada je Venera bila u osetljivijim i suzdržanijim znakovima, Venera u Lavu podstiče ljude da budu hrabriji u ljubavi. Mnogi će lakše priznati osećanja, napraviti prvi korak ili se otvoriti prema novim poznanstvima. Astrolozi smatraju da bi upravo sledećih nekoliko nedelja moglo doneti najviše prilika za romansu, flert i nove početke u ljubavnom životu.

Lav

Nije iznenađenje da će upravo Lavovi najviše osetiti blagotvoran uticaj ovog tranzita. Venera u njihovom znaku pojačava privlačnost, harizmu i samopouzdanje. Mnogi Lavovi biće u centru pažnje, a nova poznanstva dolaziće gotovo spontano. Ako ste rođeni u ovom znaku, sada je pravo vreme da pokažete osećaje ili napravite potez koji već dugo odlažate.

Ovan

Vatrena energija Venere u Lavu izvrsno se slaže s Ovnovima. Pred njima su nedelje pune uzbuđenja, spontanih susreta i mogućnosti za novu ljubav. Oni koji su već u vezi mogli bi ponovo osetiti iskru koja ih je spojila na početku odnosa, dok bi samci mogli upoznati nekoga ko će ih odmah zaintrigirati.

Strelac

Strelcima ovaj tranzit donosi želju za avanturom, putovanjima i novim iskustvima. Upravo na takvim mestima mogla bi se pojaviti osoba koja će im privući pažnju. Ljubavne prilike dolaziće iznenada, a mnogi Strelci mogli bi se iznenaditi koliko brzo će neka simpatija postati nešto više.

Blizanci

Blizanci će tokom ovog perioda imati više prilika za upoznavanje novih ljudi nego inače. Njihova komunikativnost i šarm dolaze do punog izražaja, a mnogi razgovori mogli bi prerasti u nešto ozbiljnije. Posebno su naglašena poznanstva putem prijatelja, društvenih događanja i putovanja.

Vaga

Vage će uživati u pojačanoj društvenoj aktivnosti i osećaju da ih ljudi primećuju. Venera, njihova vladajuća planeta, sada im pomaže da lakše ostvare ono što žele u ljubavi. Za mnoge pripadnike ovog znaka ovo bi mogao biti period novih početaka, ali i važnih odluka u postojećim odnosima.

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