U ovom periodu mnogi mogu imati osećaj da se vraćaju iste teme, isti razgovori ili isti nesporazumi, posebno u krugu porodice ili u emotivnim odnosima. Situacije koje su ranije bile „odložene za kasnije“ sada ponovo dolaze na dnevni red, često kroz neočekivane poruke, susrete ili razgovore. Merkur kao planeta komunikacije u retrogradnom hodu u Raku često donosi i pojačanu osetljivost u načinu na koji se reči doživljavaju. Ono što je nekada rečeno bez težine, sada može biti shvaćeno mnogo dublje, ličnije i emotivnije nego što je bilo planirano. Zbog toga su mogući nesporazumi, ali i prilike da se stvari konačno razjasne.

Posebno intenzivno ovaj tranzit će osetiti tri znaka:



Rak

Rakovi su u samom centru ovog tranzita, jer se Merkur kreće kroz njihov znak. To znači da je fokus direktno na njima, njihovim emocijama i porodičnim odnosima. Moguće je vraćanje starih porodičnih tema, razgovori sa članovima porodice koji otvaraju davno potisnute emocije ili situacije koje traže zatvaranje jednog poglavlja. Za mnoge Rakove ovo može biti period u kome se suočavaju sa sopstvenim potrebama za sigurnošću i emotivnom stabilnošću. Iako može delovati emotivno naporno, ovaj tranzit donosi i mogućnost da se nešto važno razume dublje nego ranije.



Jarac

Jarčevi ulaze u fazu u kojoj se najviše aktiviraju odnosi i balans između ličnih i partnerskih potreba. Retrogradni Merkur može doneti povratak starih nesporazuma u vezi ili porodici, ali i potrebu da se konačno postave jasne granice. Ovo je period u kome Jarčevi mogu osećati da moraju da donesu odluke koje su dugo odlagali. Iako pritisak može biti prisutan, upravo sada dolazi prilika da se razjasni šta u odnosima funkcioniše, a šta više ne.



Vaga

Vage će najviše osetiti ovaj tranzit kroz komunikaciju i odnose sa bliskim ljudima. Mogući su nesporazumi, pogrešno shvaćene poruke ili povratak starih tema koje nisu bile u potpunosti rešene. Ovaj period za Vage donosi potrebu da ponovo uspostave ravnotežu u odnosima i da jasnije izraze svoje emocije. Iako može biti neprijatnih razgovora, upravo oni mogu doneti dugoročno razrešenje i olakšanje.



Retrogradni Merkur u Raku, iako često nosi reputaciju komplikovanog perioda, zapravo najviše traži usporavanje, introspekciju i povratak onome što je ostalo nedorečeno. Za mnoge, ovo može biti prilika da se emotivni odnosi prodube, ali samo ako se stvari sagledaju iskreno i bez žurbe.