Hleb često vrlo brzo gubi svežinu i postaje tvrd, i naglašava da problem uglavnom nije u kvalitetu peciva, već u načinu čuvanja. Plastične kese zadržavaju previše vlage pa mogu izazvati buđ, dok papirne kese ubrzavaju sušenje jer propuštaju vazduh.

Kao glavni trik za očuvanje mekoće hleba navodi se korišćenje jedne kašike jabukovog sirćeta. Ono se stavlja na tufer ili sunđer i drži u posudi za čuvanje hleba, bez direktnog kontakta sa hranom. Sirće pomaže da se spreči razvoj buđi i održava stabilnija vlažnost u zatvorenom prostoru, pa hleb duže ostaje mekan.

Postupak uključuje i pravilno čišćenje posude, sušenje i pažljivo postavljanje natopljenog materijala.

Dodatno se savetuje da se hleb ne čuva u frižideru jer niske temperature ubrzavaju njegovo isušivanje. Umesto toga preporučuju se platnene ili lanene vrećice koje omogućavaju da hleb "diše". Takođe se ističe da se vekna bolje čuva ako se seče od sredine i krajevi ponovo spajaju kako bi se usporio ulazak vazduha.

Na kraju se zaključuje da pravilnim čuvanjem hleb može ostati svež i mekan nekoliko dana.