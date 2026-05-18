Ako vam se čini da su društvene mreže odjednom postale tiše, sporije i toplije, niste pogrešili. TikTok i Instagram poslednjih nedelja puni su snimaka ljudi koji započinju dan šoljom tople vode, pripremaju kuvane jabuke i svesno usporavaju ritam života. Ovaj neobičan, ali iznenađujuće umirujući trend dobio je naziv „kineska era“. U njegovoj suštini nije dijeta, detoks ili novi fitnes režim, već potpuno drugačiji pogled na svakodnevicu i odnos prema telu.

U čemu je poenta ovog trenda?

„Kineska era“ simbolizuje povratak osnovama, toploj hrani, blagim ritualima i slušanju sopstvenog organizma. Umesto hladnih napitaka, brze hrane i konstantne žurbe, akcenat se stavlja na obroke koji greju iznutra, sezonsku ishranu i svesno usporavanje, naročito tokom zime.

Kuvane jabuke postale su zaštitni znak ovog trenda jer se smatraju lakšim za varenje, prijatnijim za stomak i idealnim za hladnije dane. Topla voda, s druge strane, doživljava se kao jednostavan način da se telo nežno „probudi“ i pripremi za dan.

Kako je sve počelo?

Trend su pokrenuli kineski kreatori koji su bez ulepšavanja i filtera počeli da dele svoje svakodnevne rutine, od jutarnjih navika, preko zimskih obroka, do načina na koji čuvaju energiju i balans. Njihovi snimci, lišeni glamura i pritiska savršenstva, brzo su pronašli publiku širom sveta. Ubrzo su i drugi korisnici počeli da uvode slične rituale, često uz poruku da su „ušli u svoju kinesku eru“, što je postalo sinonim za sporiji, svesniji i nežniji način života.

Zašto ljudi ovaj trend prihvataju bez otpora?

Za razliku od mnogih viralnih pojava koje izazivaju polemike i optužbe za neprimereno prisvajanje kulture, ovaj trend nailazi na uglavnom pozitivne reakcije. Razlog je jednostavan, potekao je iz same kineske zajednice i fokusiran je na razumevanje filozofije, a ne na površno kopiranje.

U svetu koji neprestano zahteva brzinu, produktivnost i rezultate, „kineska era“ nudi nešto sasvim suprotno: dozvolu da se uspori, zagreje i na trenutak predahne.