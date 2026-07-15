Vest da je mladiću iz Srbije na letovanju u Pefkohoriju iznenada pozlilo, uz sumnju na moždani udar, uznemirila je mnoge naše turiste u Grčkoj. Ubrzo nakon hitnog apela objavljenog u Fejsbuk grupi "Grčka info", usledila je i ohrabrujuća vest - mladić je prebačen u bolnicu u Solunu, gde je zbrinut i nalazi se pod nadzorom lekara. Njegovo tačno zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno, a porodica i prijatelji čekaju nalaze i mišljenje lekara.

Ovaj događaj još jednom je podsetio koliko se ozbiljna zdravstvena stanja mogu dogoditi potpuno iznenada, čak i tokom odmora. Letnje vrućine, visoka vlažnost vazduha, dehidracija, nagle promene temperature između klima uređaja i spoljne vreline, ali i fizički napor mogu dodatno opteretiti organizam i povećati rizik od moždanog udara kod osoba koje već imaju faktore rizika. Međutim, lekari upozoravaju da moždani udar nije rezervisan samo za starije - poslednjih godina sve češće pogađa i mlađe ljude.

Kako da prepoznate moždani udar?

Najvažnije je reagovati odmah. Svaki minut je dragocen, jer se kod moždanog udara deo moždanih ćelija nepovratno oštećuje bez dovoljnog dotoka krvi.

Najčešći simptomi su:

iznenadna slabost ili utrnulost jedne strane lica, ruke ili noge,

spušten ugao usana ili iskrivljen osmeh,

otežan ili nerazgovetan govor,

nemogućnost da osoba razume šta joj govorite,

iznenadan gubitak vida na jednom ili oba oka,

jaka glavobolja koja se javlja bez jasnog razloga,

vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili otežano hodanje.

Lekari često koriste jednostavno pravilo FAST, koje može pomoći da brzo prepoznate moždani udar:

F (Face) - zamolite osobu da se nasmeje. Da li je jedna strana lica spuštena?

- zamolite osobu da se nasmeje. Da li je jedna strana lica spuštena? A (Arms) - neka podigne obe ruke. Da li jedna ruka pada?

- neka podigne obe ruke. Da li jedna ruka pada? S (Speech) - neka izgovori jednostavnu rečenicu. Da li govori nerazgovetno ili ne može da priča?

- neka izgovori jednostavnu rečenicu. Da li govori nerazgovetno ili ne može da priča? T (Time) - ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite Hitnu pomoć.

Šta da uradite ako se nekome to dogodi pored vas?

Najvažnije je da ne čekate da "prođe". Odmah pozovite hitnu službu i recite kada su simptomi počeli, jer je upravo vreme početka tegoba jedan od najvažnijih podataka za lekare.

Osobu smestite u polusedeći položaj i pokušajte da je umirite. Nemojte joj davati vodu, hranu ili lekove na svoju ruku, naročito aspirin, jer nije moguće znati da li je u pitanju ishemijski ili hemoragijski moždani udar, a pogrešan lek može pogoršati stanje.

Ako osoba izgubi svest, proverite da li diše. Ukoliko ne diše normalno, odmah započnite mere oživljavanja i pratite uputstva dispečera hitne pomoći dok ekipa ne stigne.

Lekari podsećaju da se kod moždanog udara često govori o "zlatnom prozoru" od nekoliko sati, kada pravovremeno lečenje može značajno smanjiti posledice, pa čak i spasiti život. Zato je mnogo važnije pozvati Hitnu pomoć i pogrešiti nego izgubiti dragoceno vreme čekajući da simptomi sami prođu.