Čišćenje belog luka predstavlja posao u kuhinji za koji imamo najmanje strpljenja.

Priprema svežeg belog luka, kao sastojka jelima, predstavlja najmanje omiljenu aktivnost svim domaćicama posebno kada je korica gotovo slepljena za samu lukovicu.

O lekovitosti belog luka nadaleko se zna i priče se prenose kroz generacije. I dok se lekoviti recepti prenose godinama, trikovi za njegovo jednostavno čišćenje nisu tako česti.

Donosimo vam jednostavan trik za čišćenje belog luka, uz pomoć koga možete očistiti nekoliko čenova istovremeno za samo 30 sekundi. Pogledajte video i olakšajte sebi život! Jednostavno u manju teglicu stavite glavicu i snažno protresete.