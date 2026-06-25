TV lice Tijana Stoisavljević privukla je pažnju na jednom modnom događaju, gde je otkrila kako uspeva da održi vitku liniju i negovan izgled, ali i koji su njeni modni stavovi i omiljeni komadi garderobe.

Kako kaže, ključ njene forme krije se u jednostavnim navikama i balansu.

— Pijem dosta vode i ja generalno jedem slabo. Nije da se hvalim time, niti da to treba tako, ali da l' se meni prirodno smanjio želudac... mada, sve u životu je balans. Znači nemoj kasno da jedeš, nemoj da se prežderavaš i sve je kul — kaže ona za Naj ženu.

Ona ističe da ne veruje u restriktivne dijete, već u umerenost i slušanje sopstvenog tela, što joj, kako kaže, pomaže da održi dobru liniju bez velikih odricanja.





Malo o modi

Pored teme o ishrani i zdravlju, Tijana je govorila i o modi. Ekipa portala "Naj žena" pitala ju je koji je to komad garderobe obavezan u ormaru svake žene, kao i šta nikada ne bi obukla.

Iako nije ulazila u stroga modna pravila, naglasila je da voli jednostavne i nosive komade koji se lako kombinuju, dok određene trendove ipak zaobilazi.

Njene izjave privukle su pažnju publike, koja je navikla da je vidi uvek doteranu, ali i prirodnu i spontanu, kako na ekranu, tako i van njega.

Tijana je odgovorila i na još neka zanimljiva pitanja, a sve to možete videti na našem videu na Instagramu i TikToku:



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