Moda ima svoje cikluse, a ono što je nekada bilo "previše jednostavno" ili čak nepravedno zapostavljeno, često se vraća kao najveći trend sezone. Upravo takav slučaj su slip haljine, koje su ponovo u centru pažnje i važe za najpopularniji model leta 2026. godine.

Ovaj model karakterišu tanke bretele, jednostavan kroj i lagani materijali koji prate liniju tela bez stezanja. Najčešće su izrađene od svile ili sličnih glatkih, lepršavih tkanina koje daju dozu elegancije čak i u najopuštenijim letnjim kombinacijama.

Slip haljine su nekada bile osporavane kao "previše obične" ili nedovoljno efektne, ali danas upravo njihova minimalizam i svedenost predstavljaju najveći modni luksuz. Mogu se nositi i u dnevnim i u večernjim varijantama, uz ravne sandale za opušten izgled ili uz štikle i nakit za sofisticiraniji stil.

Dizajneri ih ove sezone vraćaju u fokus kroz neutralne tonove, ali i jarke boje koje naglašavaju letnji ten i lakoću nošenja. Zbog svoje jednostavnosti, slip haljina se lako uklapa u različite stilove i postaje jedan od onih komada koji se nose "bez razmišljanja", a uvek izgledaju efektno.

Ono što je nekada delovalo dosadno, sada je postalo sinonim za ležernu eleganciju i dokaz da moda često najviše voli ono što je najjednostavnije.