Mokra krpa preko otvorenog prozora može sniziti temperaturu u sobi za nekoliko stepeni, bez potrošnje struje. Iako zvuči previše jednostavno, ovaj način hlađenja bez klime se vekovima koristi u indijskim domovima, gde su u julu temperature i preko 45 stepeni.

Princip je jednostavan: isparavanje odvodi toplotu iz vazduha.

Kako rashladiti stan bez klime

Uzmite stari pamučni čaršav ili veći peškir, nakvasite ga hladnom vodom i dobro iscedite da ne kapa. Zatim ga okačite preko šipke za zavese na prozoru sa kog uveče ulazi vazduh.

Najbolje funkcioniše posle 19 časova, kada sunce zađe i krene blaga promaja. Ako imate ventilator, usmerite ga tako da duva kroz mokru tkaninu, čime se efekat dodatno pojačava.

Tokom dana je situacija drugačija. Popodne, dok sunce greje staklo, najpre spusti zavese ili roletne, pa tek onda postavi vlažnu krpu na prozor u senci.

Bez zatamnjenja, sunce ugreje sobu brže nego što mokra krpa može da je ohladi.

Najveća greška koju pravimo s prozorima leti

Najlošija navika nije klima, nego držanje prozora otvorenim ceo dan. Mnogi ostavljaju krilo širom otvoreno od jutra, pa u stan ulazi topao vazduh spolja.

Prozore je najbolje držati zatvorenim dok je napolju toplije nego unutra, a otvarati ih tek uveče i rano ujutru.

Vlažan čaršav pomaže samo kada kroz njega prolazi svežiji vazduh.

U stanovima na poslednjem spratu, gde se ploča jako ugreje, može pomoći i posuda sa ledom ispred ventilatora. Led se topi, vazduh prolazi preko njega i zajedno sa mokrom krpom može primetno da spusti temperaturu u sobi.

Ova kombinacija košta vrlo malo, otprilike koliko jedna kesa leda iz zamrzivača.

Kome ovaj trik neće mnogo pomoći

Iskreno, u vlažnim danima kada je vazduh već zasićen vlagom, isparavanje je sporije i efekat je slabiji. Tada više pomaže zamračivanje i prirodna promaja.

Suvi i sparni dani su najpogodniji za hlađenje doma bez klime na ovaj način. Ako postoji problem sa kondenzacijom ili pojavom buđi na zidovima, ne treba preterivati sa vlagom u zatvorenoj prostoriji.

Video: