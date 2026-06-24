Čini se da se danas skoro svi bore sa nedostatkom sna. Čak i ako nemate poremećaj spavanja, ne treba vam dodatni izazov za kvalitetan noćni odmor. Dobra higijena sna uključuje i zdravu ishranu i pažljiv izbor večere i kasnih užina.

Dakle, koje vrste hrane bi trebalo izbegavati uveče? Uopšteno, treba smanjiti unos stimulansa, teško svarljive hrane, jela sa mnogo šećera ili začina, kao i namirnica koje pogoršavaju gorušicu.

9 vrsta hrane i pića koje treba izbegavati pre spavanja

Evo devet najgorih namirnica i pića koje treba izbegavati pre odlaska na spavanje:

1. Alkohol i energetska pića

Možda deluje da nekoliko piva, čaša vina ili „čašica za lakši san“ pomažu da zaspite. Međutim, postoje tri jaka razloga da ne pijete alkohol pre spavanja.

Alkohol možda pomaže da zaspite, ali kasnije tokom noći remeti prirodni ciklus sna, smanjujući količinu REM sna i dubokog sna.

Takođe opušta mišiće, što može pogoršati apneju u snu i hrkanje.

Utiče i na jednjak, što može izazvati refluks kiseline.

2. Teška hrana

Masna, pržena i jako sirasta hrana teško se vari i može izazvati probavne smetnje koje vas drže budnima. Izbegavajte hamburgere, pomfrit i velike porcije mesa uveče.

3. Hrana sa visokim sadržajem vode

Ustajanje zbog odlaska u toalet remeti san, pa treba izbegavati hranu koja sadrži mnogo vode, poput celera, lubenice i krastavca.

4. Hrana sa skrivenim kofeinom

Mnoge namirnice sadrže kofein, čak i kada to ne očekujete, čaj, gazirani napici, čokolada i neki deserti. Kofein otežava ulazak u dubok san.

5. Slatkiši sa puno šećera

Previše šećera izaziva nagle skokove i padove šećera u krvi, što remeti san. Izbegavajte slatke žitarice, kolače i bombone uveče.

6. Hrana bogata tiraminom

Tiramin stimuliše mozak i otežava uspavljivanje. Nalazi se u paradajzu, soja sosu, plavom patlidžanu, crvenom vinu i starim sirevima.

7. Ljuta hrana

Ljuta hrana može podići telesnu temperaturu i izazvati gorušicu, što otežava uspavljivanje.

8. Kisela hrana

Citrusi, luk, belo vino i paradajz sos mogu pogoršati refluks i poremetiti san.

9. Hrana koja izaziva nadimanje

Teško svarljiva i vlaknasta hrana poput pasulja, brokolija, karfiola i prokelja može izazvati gasove i nelagodnost.

Umesto toga, jedite ove namirnice…

Ako morate da jedete pre spavanja, bolje su namirnice koje podstiču proizvodnju serotonina i melatonina:

ovsena kaša

integralni tost

granola

mleko

sir

domaći sir

jogurt

orasi

bademi

humus

čaj od kamilice, đumbira i marakuje

med

trešnje

banane

bobičasto voće

Pijenje soka od kiselih trešanja takođe može pomoći kod nesanice. Orašasti plodovi poput pistaća i oraha mogu pomoći ljudima koji imaju problem sa uspavljivanjem.