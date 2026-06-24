Nedelja mode u Parizu za muškarce okupila je brojne svetske zvezde, ali dolazak Madone privukao je najviše pažnje i potpuno zasenio događaj.

Pop ikona, koja ima 67 godina, pojavila se na reviji brenda Yves Saint Laurent u upečatljivoj crvenoj mini haljini od čipke sa dugim rukavima, koju je uparila sa ružičastim štiklama i velikim crnim naočarima. Njeno izdanje naglasilo je vitku figuru i izazvalo brojne komentare, dok je u prvom redu pratila modnu reviju.

Tokom večeri, Madona se kretala kroz prostor Bourse de Commerce, gde se održavala revija, a u publici su bili i brojni poznati gosti, među kojima su Charli XCX, Kate Moss, Rami Malek i Austin Butler.

Posebnu pažnju izazvao je susret Madone i Charli XCX, koje su se srdačno zagrlile, a zatim zajedno pozirale fotografima. Njihov zajednički trenutak ubrzo je postao viralan nakon što su se opušteno fotografisale dok su zapalile cigaretu, što je dodatno podiglo atmosferu i interesovanje javnosti.

Charli XCX se pojavila u uskoj kožnoj haljini u crvenim tonovima, čime se stilski uklopila u glamuroznu estetiku večeri.

Madona je još jednom potvrdila svoj status modne i pop ikone, uspevši da svojim prisustvom, izgledom i stavom u potpunosti preuzme pažnju na jednom od najvažnijih modnih događaja u Parizu, ali niko nije ostao imun i na njene cipele u pink boji sa crnim motivom na prednjem delu cipele. Mnogi su komentarisali kako je ovo potpuni promašaj za kompletnu kombinaciju.



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