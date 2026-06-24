Mnoge žene se ponekad osećaju nesigurno tokom intimnih odnosa i razmišljaju o tome kako ih partner vidi, ali muškarci, prema navodima, zapravo obraćaju pažnju na sasvim druge stvari od onih zbog kojih žene najčešće brinu.

Oni uglavnom ne primećuju sitnice poput nesavršenog manikira, suve kože ili sličnih detalja, već im je mnogo važniji ukupan utisak, energija i hemija između partnera.

Jedna od stvari koju posebno cene je inicijativa. Kada žena pokaže da učestvuje, da preuzima kontrolu ili inicira kontakt, to se doživljava kao znak samopouzdanja i privlačnosti. Čak i mali gestovi mogu ostaviti snažan utisak i doprineti većoj bliskosti.

Važnu ulogu ima i pogled. Kontakt očima može da stvori osećaj povezanosti i privlačnosti, a prisutan i zainteresovan pogled pokazuje partneru da ste potpuno u trenutku i da uživate u njemu.

Takođe se ističe i disanje i ton glasa. Prirodne, spontane reakcije i opuštenost tokom bliskosti mogu delovati privlačnije od bilo kakvog glumljenja, jer šalju signal iskrene emocije i povezanosti.

U suštini, najvažniji su opuštenost, samopouzdanje i prirodna hemija između partnera, a ne sitni nedostaci na koje žene često obraćaju pažnju.