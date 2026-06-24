Čaša vode nakon šake trešanja navodno izaziva bolove u stomaku. Barem tako glasi staro upozorenje koje se prenosi generacijama.

No, da li je ono zaista utemeljeno ili je reč o još jednom prehrambenom mitu?

Činija puna sočnih trešanja, crveni prsti i zatim gutljaj hladne vode - mnogima u tom trenutku u glavi odzvanja rečenica: "Nemoj piti vodu nakon trešanja, boleće te stomak."

Ipak, stručnjaci danas imaju drugačije objašnjenje, piše heute.at.

Odakle potiče taj mit?

Dobra je vest da se oni koji popiju čašu vode nakon trešanja ne moraju plašiti bolova u stomaku. Nutricionisti se danas slažu da kombinacija trešanja i vode sama po sebi ne uzrokuje probavne tegobe.

Staro upozorenje verovatno potiče iz vremena kada kvalitet pitke vode nije bila ni približno onakvom kakav danas uzimamo zdravo za gotovo. Voda je često bila zagađena bakterijama i drugim mikroorganizmima pa su se bolovi u stomaku ili proliv nakon obroka neretko pripisivali trešnjama, iako je pravi krivac najčešće bila upravo neispravna voda.

Zašto ponekad ipak osećamo nadutost?

Ipak, priča nije potpuno izmišljena. Trešnje kod osetljivijih osoba zaista mogu izazvati nadutost i nelagodu u stomaku. No za to nije kriva voda, nego samo voće.

Na kori trešanja nalaze se prirodni kvasci koji mogu izazvati fermentaciju voćnih šećera u probavnom sistemu. Pritom nastaju gasovi koji kod nekih ljudi mogu uzrokovati nadutost, posebno ako pojedu veću količinu trešanja.

Kako ih najbolje čuvati?

Trešnje nisu voće koje dugo ostaje sveže, a nagle promene temperature dodatno ubrzavaju njihovo propadanje.

Najbolje ih je čuvati u frižideru, u ladici za voće i povrće, po mogućnosti u posudi obloženoj papirnatim ubrusom. Važno je da im peteljke ostanu pričvršćene sve do konzumacije. U suprotnom oštećeni plodovi brže privlače voćne mušice i podložniji su razvoju buđi.

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