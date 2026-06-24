Manekenka Danijela Dimitrovska važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj sceni, a iza njenog izgleda stoje disciplina, treninzi i pažljivo birana ishrana.

Iako pazi šta jede, priznaje da su joj najveće slabosti peciva, testenina i čips.

- Trudim se da ih izbacim jer mi ne prijaju. Nadimam se i osećam težinu, pa klasičnu pastu menjam integralnom ili onom od crvenog sočiva - otkrila je.

Njen omiljeni doručak je jednostavan i jeftin - palenta sa sirom i kiselim mlekom, obrok koji košta oko 100 dinara.

Danijela dan započinje vodom sa limunom i suplementima, a kaže da je ključ svega u tome da slušamo svoje telo i njegove potrebe.