Oskarovka sa suprugom Adamom Šulmanom već ima dvojicu sinova, Džonatana (10) i Džeka (6). Njih dvoje u braku su od 2012. godine, a upoznali su se četiri godine ranije.

Pre njega, u medijima je bio najpoznatiji njen bivši dečko, italijanski preduzetnik Rafelo Folijeri. S italijanskim biznismenom je bila u četvorogodišnjoj vezi koja se završila 2008. godine kada je on osuđen na zatvorsku kaznu zbog finansijskih prevara.

Rafelo je završio u zatvoru nakon što je tvrdio da predstavlja Vatikan, odnosno katoličku crkvu dok je kupovao crkve i manastire u Americi. Novac svojih ulagača je koristio za luksuzni život s En, a priznao je krivicu po 14 tačaka za prevaru, pranje novca i zaveru te postigao dogovor od četiri i po godine u zatvoru.

"Te noći me je Eni nazvala iz Los Anđelesa gde je imala medijsku konferenciju za film 'Get Smart'. Razgovarali smo 10 minuta preko telefona o tome kada bi se mogla vratiti kući. Ako se sećam, njenr poslednje reči su bile: 'Voleću zauvek' i onda smo završili poziv. To je bilo u dva ujutru 24. juna 2008. U šest ujutru su me uhapsili. Više nikada nisam pričao s Eni", rekao je Folijeri.