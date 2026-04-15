Jedna majka pokrenula je žestoku raspravu na društvenim mrežama nakon što je javno priznala da joj smeta način na koji svekar i svekrva obasipaju njenog sina poklonima.
U objavi je navela da su baka i deka više puta zamoljeni da ne kupuju “sitnice i nekvalitetne igračke” koje se brzo kvare i samo prave nered po kući. Umesto toga, predložila je da novac ulože pametnije – u štednju ili u nešto što bi roditelji unapred odabrali.
Sporna rečenica pokrenula buru
Međutim, ono što je posebno zasmetalo ljudima nije bila sama tema, već njena opaska da svekar i svekrva “mogu sebi da priušte mnogo skuplje stvari”. Upravo ta rečenica izazvala je lavinu negativnih reakcija.
Mnogi su zaključili da problem nije u količini igračaka, već u njihovoj ceni.
“Šta tebe briga za njihov novac?”
U komentarima su se nizale oštre poruke:
– “Očigledno ti smeta što ne troše više, a ne šta kupuju.”
– “To je njihov novac, nemaju obavezu da kupuju bilo šta.”
– “Detetu je važna pažnja, ne cena igračke.”
Pojedini su dodali da deca i ne mare koliko nešto košta, već im je najvažnije vreme provedeno sa bakom i dekom.
Ipak, ima i onih koji je razumeju
S druge strane, deo korisnika stao je u njenu odbranu, ističući da nije sve u novcu, već u poštovanju roditeljskih pravila.
– “Nije stvar u ceni, već u granicama koje treba poštovati.”
– “Ako roditelji kažu šta žele, to bi trebalo uvažiti.”
Neki su priznali da imaju slična iskustva, ali da su naučili da se ne opterećuju previše – deca se brzo izigraju, a igračke završe u kanti.
Gde je zapravo problem?
Ova priča otvorila je staro pitanje – da li je važnije šta se poklanja ili namera iza poklona?
Dok jedni smatraju da roditelji imaju pravo da postave pravila, drugi veruju da je svaka pažnja bake i deke dragocena, bez obzira na cenu.
