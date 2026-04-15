Jedna majka pokrenula je žestoku raspravu na društvenim mrežama nakon što je javno priznala da joj smeta način na koji svekar i svekrva obasipaju njenog sina poklonima.

U objavi je navela da su baka i deka više puta zamoljeni da ne kupuju “sitnice i nekvalitetne igračke” koje se brzo kvare i samo prave nered po kući. Umesto toga, predložila je da novac ulože pametnije – u štednju ili u nešto što bi roditelji unapred odabrali.

Sporna rečenica pokrenula buru

Međutim, ono što je posebno zasmetalo ljudima nije bila sama tema, već njena opaska da svekar i svekrva “mogu sebi da priušte mnogo skuplje stvari”. Upravo ta rečenica izazvala je lavinu negativnih reakcija.

Mnogi su zaključili da problem nije u količini igračaka, već u njihovoj ceni.

“Šta tebe briga za njihov novac?”

U komentarima su se nizale oštre poruke:

– “Očigledno ti smeta što ne troše više, a ne šta kupuju.”

– “To je njihov novac, nemaju obavezu da kupuju bilo šta.”

– “Detetu je važna pažnja, ne cena igračke.”

Pojedini su dodali da deca i ne mare koliko nešto košta, već im je najvažnije vreme provedeno sa bakom i dekom.

Ipak, ima i onih koji je razumeju

S druge strane, deo korisnika stao je u njenu odbranu, ističući da nije sve u novcu, već u poštovanju roditeljskih pravila.

– “Nije stvar u ceni, već u granicama koje treba poštovati.”

– “Ako roditelji kažu šta žele, to bi trebalo uvažiti.”

Neki su priznali da imaju slična iskustva, ali da su naučili da se ne opterećuju previše – deca se brzo izigraju, a igračke završe u kanti.

Gde je zapravo problem?

Ova priča otvorila je staro pitanje – da li je važnije šta se poklanja ili namera iza poklona?

Dok jedni smatraju da roditelji imaju pravo da postave pravila, drugi veruju da je svaka pažnja bake i deke dragocena, bez obzira na cenu.