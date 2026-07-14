Nekada su mat karmini bili omiljeni i gotovo nezaobilazni proizvodi u svakoj kozmetičkoj torbici, ali ih danas sve češće zamenjuju proizvodi koji usnama pružaju prirodan sjaj i vizuelno puniji izgled.

Trendovi u svetu šminke stalno se menjaju, a ove sezone akcenat je na prirodnoj lepoti, svežem izgledu i negovanim usnama.

Umesto klasičnih mat karmina koji daju težak efekat, sve veću popularnost imaju ulja za usne, savremeni sjajevi i tonirani balzami. Ovi proizvodi usnama pružaju hidrataciju, nežnu boju, punoću i blistav izgled, bez potrebe za filerima, injekcijama ili zahtevnim tretmanima.

Ulja za usne postaju jedan od najtraženijih proizvoda

Dok su pre nekoliko godina ulja za usne bila namenjena prvenstveno intenzivnoj nezi i hidrataciji, danas su postala važan deo svakodnevne šminke i nezaobilazan korak za postizanje prirodnog, svežeg izgleda.

Sjaj za usne se vraća u velikom stilu

Sjajevi za usne ponovo zauzimaju posebno mesto među najpopularnijim kozmetičkim proizvodima, ali sada dolaze u modernijem i unapređenom izdanju. Nove formule više nisu teške ni lepljive, već lagane, udobne za nošenje i pružaju efekat nežnih, sjajnih usana koje izgledaju glatko, negovano i vizuelno punije.

Tonirani balzami postaju omiljeni izbor za svakodnevni izgled

Za sve koji preferiraju prirodan i nenametljiv mejkap, tonirani balzami sve više postaju nezaobilazan proizvod. Oni usnama pružaju nežnu boju, intenzivnu negu i svež, zdrav izgled, bez osećaja težine i neprijatnog sloja na usnama.

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