Kada temperatura pređe trideseti stepen, poslednja stvar koju želimo jeste da palimo rernu i provodimo dugo vreme u kuhinji. Upravo zato je tiramisu sa kajsijama savršen izbor za letnje dane jer donosi spoj kremastog italijanskog deserta i sočnog sezonskog voća u laganoj, osvežavajućoj varijanti.

Priprema se bez jaja i bez zahtevnih koraka, a za svega 15 minuta možete napraviti ukusan desert koji se odlično uklapa uz popodnevnu kafu. Dovoljno je nekoliko zrelih kajsija, mascarpone i malo vremena da nastane poslastica kojoj će se svi rado vraćati.

Kajsije ovom tiramisuu donose potpuno novu dimenziju ukusa. Dok se tradicionalni tiramisu oslanja na izraženu aromu i gorčinu espresa, ova letnja verzija stavlja u prvi plan slatke i sočne kajsije. One se kratko pripremaju sa smeđim šećerom kako bi pustile bogat, mirisan sok koji podseća na domaći voćni sirup.

Blaga kiselkastost kajsija idealno se uklapa sa nežnim i kremastim mascarponeom, stvarajući desert koji je lagan, osvežavajuć i prijatan čak i tokom najtoplijih dana. Tiramisu sa kajsijama nije samo jednostavnija verzija poznatog klasika, već posebna voćna poslastica koja osvaja svojim jedinstvenim ukusom.

Sastojci koje odmah stavljate na sto

300 g svežih kajsija

400 g maskarpone sira

300 ml slatke pavlake

60 g šećera u prahu

15 g smeđeg šećera

100 ml mleka

duplo pakovanje piškota

bela čokolada za dekoraciju

Priprema korak po korak

Kajsije najpre operite, prepolovite i uklonite koštice, a zatim ih iseckajte na manje kockice. Stavite ih u šerpicu zajedno sa smeđim šećerom i kuvajte na umerenoj temperaturi oko 15 minuta, dok voće ne omekša, a sok ne dobije blago gušću teksturu. Kada su kajsije gotove, sklonite ih sa šporeta i ostavite da se u potpunosti ohlade, jer bi topao fil mogao da naruši kremastu strukturu deserta.

U većoj posudi sjedinite slatku pavlaku, šećer u prahu i maskarpone, pa sve umutite mikserom dok ne dobijete gust i ujednačen krem koji zadržava oblik. Važno je da ne mutite predugo, jer maskarpone može da izgubi glatku teksturu i postane zrnast.

Na dno pravougaonog kalupa rasporedite tanak sloj pripremljenog krema. Piškote kratko umočite u mleko, svega nekoliko sekundi, kako bi ostale čvrste i zadržale odgovarajuću teksturu. Poređajte ih u jednom sloju preko krema, vodeći računa da ih ne natopite previše, jer bi mogle postati gnjecave.

Preko piškota nanesite trećinu krema, a zatim dodajte polovinu pripremljenih kajsija zajedno sa malo njihovog mirisnog sirupa. Lagano poravnajte površinu kašikom kako bi se ukusi ravnomerno rasporedili. Upravo ovaj voćni sloj daje tiramisuu posebnu sočnost i čini ga drugačijim od klasične verzije.

Postupak ponovite sa novim slojem piškota natopljenih mlekom, zatim premažite ostatkom krema i završite preostalim kajsijama. Kalup prekrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje dva sata da se desert dobro stegne. Za još bogatiji ukus i savršenu teksturu, najbolje je da odstoji preko noći.

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