Moda je ovog leta slobodnija nego ikad. Pravila koja su godinama važila za „sveto pismo dobrog stila“ polako padaju u zaborav. Kombinovanje crne i teget, mešanje različitih printova i nošenje nakita od više metala više se ne smatra modnom greškom - naprotiv, danas je to znak dobrog stila.

Leto 2026. donosi manje zabrana, a mnogo više prostora za lični izraz, udobnost i autentičnost.

Ne morate potpuno da menjate garderobu niti da kupujete gomilu novih stvari. Ponekad je dovoljno samo da prestanete da se plašite kombinacija koje su se nekada smatrale „pogrešnim“.

Teget i crna više nisu zabranjena kombinacija

Nekada je važilo pravilo da ove dve boje nikako ne idu zajedno. Danas je situacija potpuno drugačija.

Teget i crna su neutralne boje koje se odlično dopunjuju. Ova kombinacija često izgleda čak sofisticiranije od potpuno crnog autfita.

Posebno dobro funkcioniše tokom hladnijih letnjih večeri ili prelaznog perioda.

Probajte kombinaciju:

teget sako

crni top

ravne farmerke

crne mokasine

Rezultat je elegantan, moderan i veoma skup izgled.

Više printova u jednom stajlingu? Da, i te kako

Do skoro su stilisti savetovali da birate samo jedan dezen po kombinaciji. To pravilo više ne važi.

Pruge, karo, cvetni i geometrijski printovi sada mogu savršeno da funkcionišu zajedno - ključ je u tome da imaju sličnu paletu boja.

Ako niste spremni za velike modne eksperimente, krenite postepeno.

Na primer:

prugasta košulja

torba sa animal printom

jednobojne pantalone

Ovako stajling deluje zanimljivije, a ne prenatrpano.

Zlato i srebro zajedno su veliki hit

Još jedno pravilo koje više praktično ne postoji odnosi se na nakit.

Nekada se savetovalo da birate samo jedan metal. Danas modne trendseterke bez razmišljanja kombinuju zlato, srebro, pa čak i roze zlato.

Ovakvo kombinovanje izgleda modernije, svežije i upečatljivije.

Za skladan izgled dovoljno je da ih povežete jednim detaljem, poput slojevitih lančića ili prstenja različitih tekstura.

Na primer:

srebrni lanac

zlatni privezak

sat sa čeličnom narukvicom

Jednostavno, efektno i veoma moderno.

Kapsul garderoba nije za svakoga

Kapsul garderoba jeste praktična - nekoliko osnovnih komada koji se lako kombinuju štede vreme i novac.

Ali to ne znači da je to idealan izbor za sve.

Neki ljudi se najbolje osećaju u jarkim bojama, zanimljivim krojevima i upečatljivim komadima koji imaju karakter.

Ako vam omiljena suknja ne ide uz pola ormara, ali vam svaki put popravi raspoloženje - možda vam vredi više od deset običnih belih majica.

Današnja moda sve manje insistira na univerzalnim pravilima, a sve više stavlja akcenat na lični stil.

Na šta zaista treba da obratite pažnju?

Ovog leta slobodno:

kombinujte teget i crnu

eksperimentišite sa više printova

nosite zlato i srebro zajedno

ne opterećujte se kapsul garderobom ako to nije vaš stil

Najvažnije modno pravilo leta 2026. je jednostavno: dobar stil nije u pravilima, već u tome koliko se dobro osećate u onome što nosite.