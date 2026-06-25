Dok mnogi na crvenom tepihu biraju glamurozne haljine i skupe modne komade, Eva Longoria još jednom je pokazala da pravi stil nema veze sa cenom garderobe.

Glumica je ovih dana zablistala na Međunarodnom festivalu kreativnosti u Cannes, a stajling kojim se pojavila izazvao je lavinu komentara. Razlog? Umesto raskošne toalete ili dizajnerske haljine, odlučila se za komad koji gotovo svi imamo u ormaru - običnu belu atlet majicu.

Na prvi pogled jednostavno, gotovo previše obično za ovakav događaj. Ali Eva je dokazala da i najjednostavniji komadi mogu izgledati luksuzno kada se nose sa stavom.

Belu usku majicu bez rukava iskombinovala je sa elegantnim belim pantalonama savršenog kroja i ravnim cipelama, stvarajući minimalistički stajling koji je istovremeno delovao moćno, sofisticirano i neverovatno ženstveno.

Komad koji je nekada bio rezervisan za sport, teretanu ili opuštene kućne kombinacije, Eva je pretvorila u pravi modni statement. Posebno su do izražaja došla njena izvajana ramena i vitka figura, dok je celokupan izgled odisao nenametljivim luksuzom.

Modni stručnjaci već ocenjuju da je upravo ovaj stajling jedna od najboljih lekcija leta 2026 - manje je definitivno više.

Eva Longorija je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena u Holivudu. Bez preterivanja, bez upadljivih detalja i bez potrebe da bilo šta dokazuje — samo čist stil, samopouzdanje i besprekoran osećaj za modu.