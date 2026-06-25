Nedelja mode u Parizu za muškarce otvorio je jedan od najiščekivanijih trenutaka sezone – revija modne kuće YSL pod kreativnim vođstvom Anthony Vaccarello-a, koji je predstavio kolekciju Men’s Summer 2027.

Revija je održana u impresivnom prostoru Bourse de Commerce u Parizu, gde je instalacija japanske umetnice Fujiko Nakaya pretvorila pistu u gustu, mističnu maglu. Upravo iz "oblaka" izlazili su modeli, dajući celoj kolekciji filmsku, gotovo nadrealnu atmosferu.

Vaccarello je i ovoga puta ostao veran estetici brenda - oštro krojeni komadi, spoj elegancije i rokenrol stava, ali i novi fokus na fluidnost i lakoću siluete. Kolekcija je uključivala produžene sakoe, lagane materijale, providne slojeve i diskretne ukrase, dok su pojedini modeli nosili i kožne detalje koji su dodatno pojačavali provokativni ton revije.

Ipak, najveću pažnju publike i društvenih mreža nisu privukli samo autfiti, već obuća, tj. providne muške cipele sa izraženim, "pačijim" vrhom. Ovaj neobični dizajn postao je centralna tema komentara, uz podeljena mišljenja i brojne reakcije na internetu, gde su ih mnogi nazvali najhrabrijim detaljem kolekcije.

Pored vizuelnog spektakla, Vaccarello je istakao i inspiraciju u nasleđu Yves Saint Laurenta, kao i ideju spajanja klasične muške garderobe sa savremenim, urbanim i sportski opuštenim elementima.

Finalni deo revije doneo je i zlatne, sjajne tonove, kao i osećaj luksuza i teatralnosti, čime je dodatno naglašena dramatičnost kolekcije.

Saint Laurent je još jednom potvrdio svoj status jednog od najuticajnijih brendova u Parizu, dok je Vaccarello predstavio kolekciju koja balansira između umetničke instalacije, mode i provokacije, sa "pačijim" providnim cipelama kao najupečatljivijim modnim momentom večeri.