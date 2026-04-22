Kraj aprila donosi pojačanu emotivnu klimu, a pojedine kombinacije znakova posebno će osetiti varnice u odnosima. Kada se pogleda kroz prizmu uporednog horoskopa, jasno je da se ne radi o sudbinski predodređenim svađama, već o energijama koje se sudaraju jače nego inače i lako prelaze u konflikt ako nema razumevanja.

Sukobi su premostivi

Ovan i Rak mogli bi se naći na suprotnim stranama. Dok Ovan ide direktno i bez zadrške, Rak reaguje emotivno i često povučeno, pa nesporazumi nastaju brže nego što obe strane očekuju. Ono što jednom deluje kao bezazlena rasprava, drugom može zvučati kao ozbiljna povreda.

Napetost se oseća i između Bika i Vodolije. Bik čvrsto stoji na zemlji i drži se svojih principa, dok Vodolija ne trpi ograničenja i tera po svom. Kada niko ne želi da popusti, čak i sitnice mogu eskalirati u tvrdoglavu borbu bez pobednika.

Lav i Škorpija unose dodatnu dozu dramatike. Dva jaka karaktera, oba željna kontrole i priznanja, teško pronalaze kompromis u ovom periodu. Rasprave mogu biti intenzivne, sa puno emocija i još više ega.

Ni Devica i Strelac ne prolaze bez trzavica. Devica analizira i primećuje svaku grešku, dok Strelac teži slobodi i spontanosti. Kritika sa jedne strane i bunt sa druge lako stvaraju jaz koji vodi u raspravu.

Postoji prostor za balans

Ipak, i u ovakvim kombinacijama postoji prostor za balans. Energija koja sada izaziva konflikte, uz malo svesti i strpljenja, može se pretvoriti u priliku za bolje razumevanje jer iza svake svađe često stoji samo drugačiji način gledanja na iste stvari.

