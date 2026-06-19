Žalfija se najčešće povezuje sa čajevima, ispiranjem grla i prirodnim lekovima za varenje. Međutim, ova biljka se godinama koristi i u nezi kose, posebno kada je reč o prvim sedim vlasima.

Prema pisanju stranih medija, žalfija može pomoći da sede vlasi postanu manje upadljive, bez agresivnih hemikalija i farbanja.

Važno je naglasiti da žalfija ne deluje kao klasična farba za kosu. Neće prekriti sede nakon jednog korišćenja niti drastično promeniti boju kose. Ipak, može postepeno produbiti nijansu, dati kosi tamniji ton i učiniti prve sede manje primetnim.

Najbolje rezultate obično primećuju brinete i žene sa smeđom kosom, posebno kada sede tek počinju da se pojavljuju.

Zašto baš žalfija?

Listovi žalfije sadrže:

tanine

flavonoide

eterična ulja

Ovi sastojci imaju osvežavajuće i adstringentno dejstvo, pa žalfija ne pomaže samo kod seda već i kod masne kose.

Može da:

smanji mašćenje temena

osveži kožu glave

ublaži perut i iritacije

vrati sjaj kosi

Nakon redovne upotrebe kosa često izgleda sjajnije, bujnije i manje opterećeno.

Kome najviše odgovara?

Žalfija je posebno pogodna za osobe sa:

kestenjastom kosom

tamnosmeđom kosom

tamnoplavom kosom

Kod ovih nijansi može produbiti prirodnu boju i učiniti da sede vlasi budu manje vidljive.

Plavuše bi trebalo da budu oprezne, naročito ako imaju veoma svetlu ili blajhanu kosu, jer žalfija može dati blago zelenkast ili topao ton.

Pre prve upotrebe preporučuje se test na manjem pramenu kose.

Recept 1: Klasično ispiranje žalfijom

Ovo je najjednostavniji način za početak.

Sastojci:

2–3 kašike suve žalfije

500 ml ključale vode

Priprema:

Prelijte žalfiju ključalom vodom, poklopite i ostavite da odstoji 30 do 60 minuta. Što duže stoji, rastvor će biti jači. Nakon hlađenja procedite.

Operite kosu šamponom, isperite vodom, a zatim polako prelijte čaj od žalfije preko kose i umasirajte u teme.

Ne ispirajte čistom vodom.

Koristite jednom nedeljno.

Recept 2: Žalfija + crni čaj

Ova kombinacija daje jači efekat i posebno odgovara brinetama.

Sastojci:

2 kašike suve žalfije

2 kašike crnog čaja ili 2 kesice

500 ml ključale vode

Priprema:

Prelijte biljke ključalom vodom, poklopite i ostavite sat vremena. Procedite i sačekajte da se ohladi.

Nakon pranja prelijte preko kose, posebno tamo gde su sede najvidljivije.

Uvijte kosu tamnim peškirom i ostavite 20–30 minuta.

Napomena: Ova mešavina može ostaviti fleke na svetlim peškirima.

Efekat se ne vidi odmah, već postepeno — najčešće nakon nekoliko tretmana.

Ako želite prirodniji način da ublažite prve sede vlasi i osvežite kosu bez farbanja, žalfija bi mogla da bude jednostavno i pristupačno rešenje.