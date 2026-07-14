Glumica Šarliz Teron jedna je od brojnih slavnih osoba koje su se našle na meti online kritika na račun izgleda, a ona je imala i genijalan odgovor.

Zvezda (50) je nedavno izazvala rasprave kada se pojavila na premijeri filma "Odiseja" u Parizu, gde je izgledala primetno mršavije, što je privuklo pažnju obožavatelja.

Videozapisi s crvenog tepiha brzo su se proširili društvenim mrežama, a korisnici su počeli nagađati da li je neka vrsta leka za mršavljenje, dok su je drugi branili da je uvek bila mršava i da odlično izgleda za svoje godine.

A glumica je očigledno i sama videla komentare na društvenim mrežama pa je odlučila odgovoriti na njih. Ali ne na klasičan način – nije demantovala niti potvrdila ono što je pisalo u komentarima, već je podelila na Instagramu fotografiju na kojoj uživa u hrani u Njujorku, uz šaljivi opis: "Rekli ste mi da jedem... Hvala vam na najboljem obroku u Njujorku @nyctamayura."

Šarliz tako nije javno komentarisala nagađanja, ali njena najnovija objava pokazuje da je ove rasprave ne dodiruju previše.

Glumica trenutno promoviše "Odiseju", epsku adaptaciju u režiji Kristofera Nolana, a u kojoj ona glumi Kalipso, nimfu i morsku boginju koja spasava Odiseja od brodoloma te ga sedam godina drži na ostrvu jer je zaljubljena u njega.

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